Expulsan a cinco ciudadanos chinos detectados con documentación falsa en el norte argentino
Los gendarmes advirtieron que los mismos llevaban Documentos Nacional de Identidad de otras personas y que además sus pasaportes no tenían los sellos migratorios que certifiquen el legal ingreso al territorio argentino.
Resumen para apurados
- Gendarmería detectó y expulsó a cinco ciudadanos chinos en la Ruta 34, Jujuy, tras descubrir que portaban DNI falsos e ingresaron ilegalmente al país desde la frontera norte.
- El operativo ocurrió en Chalicán durante un control de Gendarmería. Los hombres usaban identidades ajenas y carecían de sellos migratorios, evidenciando el uso de pasos no habilitados.
- La Justicia Federal ordenó la expulsión vía Aguas Blancas. El caso alerta sobre redes de tráfico de personas y la vulnerabilidad de la frontera frente a flujos migratorios irregulares.
Un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 34, en territorio jujeño, derivó en la detección de cinco ciudadanos de nacionalidad china que circulaban con irregularidades migratorias y documentos de identidad que no les correspondían. El procedimiento encendió nuevamente las alarmas de las fuerzas federales sobre los movimientos clandestinos que se registran en el norte argentino.
El hecho ocurrió a la altura del paraje Chalicán, donde personal de Gendarmería Nacional detuvo dos vehículos de transporte particular que se desplazaban con destino a Perico.
Durante la inspección de rutina, los uniformados advirtieron inconsistencias en la documentación presentada por algunos pasajeros. Tras una verificación más exhaustiva, se estableció que los cinco hombres portaban DNI argentinos pertenecientes a otras personas.
A esa irregularidad se sumó otro dato clave para la investigación: los pasaportes exhibidos no registraban constancias oficiales de ingreso al país, lo que llevó a presumir que habrían ingresado a territorio argentino por pasos no habilitados.
Intervención judicial y traslado hacia Aguas Blancas
Tras constatar la situación, tomó intervención la Justicia Federal de Jujuy, que dispuso actuaciones inmediatas y dio intervención a autoridades migratorias.
Como resultado, se resolvió la expulsión administrativa de los ciudadanos extranjeros, medida que será ejecutada a través del paso internacional de Aguas Blancas, en Salta, uno de los principales corredores fronterizos con Bolivia.
Por qué había ciudadanos chinos en el norte argentino
Fuentes vinculadas a la investigación explicaron que la presencia de ciudadanos extranjeros en esta zona responde, en muchos casos, a trayectos migratorios irregulares que utilizan la frontera norte como puerta de ingreso hacia distintos puntos del país o incluso hacia otros destinos de Sudamérica.
Las redes de facilitación migratoria suelen aprovechar la extensa geografía limítrofe de Salta y Jujuy, donde existen numerosos pasos alternativos y sectores de difícil fiscalización.
En varios expedientes recientes se detectó que estas rutas son empleadas para el traslado clandestino de personas que luego son derivadas hacia grandes centros urbanos, generalmente con documentación adulterada o identidades falsas.
Una frontera bajo permanente vigilancia
El episodio vuelve a exponer la complejidad operativa de una región históricamente sensible para las fuerzas de seguridad.
Aguas Blancas, Salvador Mazza y otros puntos limítrofes del norte concentran desde hace años procedimientos vinculados al contrabando, narcotráfico, trata y tráfico ilegal de personas.
Aunque en este caso no se confirmó conexión directa con organizaciones criminales mayores, investigadores no descartan que detrás del traslado exista una estructura logística dedicada al ingreso irregular de extranjeros.
El procedimiento quedó bajo análisis judicial mientras continúan las averiguaciones para determinar cómo ingresaron al país y quiénes facilitaron el traslado dentro del territorio argentino.