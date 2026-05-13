Según Salud, bajan los casos de chikungunya pero suben los contagios por gripe A en Tucumán

El predominio de casos de influenza H3N2

Uno de los puntos centrales del informe fue el incremento en las consultas por cuadros gripales. Según detalló Medina Ruiz, se observa un aumento sostenido de casos vinculados directamente a la influenza H3N2. Esta variante de Gripe A, que ya tiene circulación activa tanto en el país como en Tucumán, se caracteriza por ser más contagiosa que otras cepas, aunque las autoridades aclararon que no presenta una mayor gravedad clínica.