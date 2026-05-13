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Según Salud, bajan los casos de chikungunya pero suben los contagios por gripe A en Tucumán

La influenza H3N2 tiene circulación activa tanto en el país como en la provincia. Se caracteriza por ser más contagiosa que otras cepas, aunque no presenta una mayor gravedad clínica.

CUIDADOS. El uso del barbijo y la vacunación son dos de las herramientas para prevenir los contagios de gripe A. CUIDADOS. El uso del barbijo y la vacunación son dos de las herramientas para prevenir los contagios de gripe A. IMAGEN ILUSTRATIVA / ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Salud de Tucumán confirmó que bajan los casos de chikungunya mientras crecen los contagios de gripe A H3N2, marcando una transición en la circulación viral de toda la provincia.
  • La variante H3N2 es muy contagiosa pero no grave. La bronquiolitis infantil se mantiene estable, y el retroceso del chikungunya se vincula a operativos de control territorial.
  • Autoridades piden reforzar la vacunación antigripal y de embarazadas ante el frío. La vigilancia es clave, dado que provincias vecinas aún reportan cifras de contagio elevadas.
Resumen generado con IA

En una nueva sesión de la sala de situación sanitaria, desarrollada en el Hospital de Lomas de Tafí, las autoridades provinciales analizaron el escenario epidemiológico actual. El reporte oficial destaca una marcada transición en la circulación viral de la región: mientras los cuadros de gripe A ganan terreno, las enfermedades transmitidas por mosquitos, como la chikungunya, comienzan a mostrar signos de retroceso.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, junto a su equipo técnico. Durante la jornada, se actualizaron los indicadores que marcan la agenda sanitaria, subrayando la necesidad de sostener las estrategias de prevención en todo el territorio provincial.

El predominio de casos de influenza H3N2

Uno de los puntos centrales del informe fue el incremento en las consultas por cuadros gripales. Según detalló Medina Ruiz, se observa un aumento sostenido de casos vinculados directamente a la influenza H3N2. Esta variante de Gripe A, que ya tiene circulación activa tanto en el país como en Tucumán, se caracteriza por ser más contagiosa que otras cepas, aunque las autoridades aclararon que no presenta una mayor gravedad clínica.

Chikungunya: lo que el brote pone a la vista

Pese al repunte de afecciones respiratorias, el sistema sanitario mantiene su capacidad de respuesta. En el ámbito pediátrico, los cuadros graves permanecen en niveles bajos. En particular, la bronquiolitis muestra un comportamiento estable, manteniéndose en una meseta inferior a los registros de años anteriores, lo que representa un alivio relativo para las guardias de los hospitales de niños.

Para sostener estos indicadores, el ministro hizo hincapié en la inmunización como herramienta clave. En ese marco, indicó: “Es fundamental la vacunación en embarazadas entre las 32 y 36 semanas para prevenir bronquiolitis en los recién nacidos, además del uso de barbijo, el lavado de manos y la lactancia materna como protección natural hasta los seis meses”.

Descenso sostenido de casos de chikungunya

En lo que respecta a las arbovirosis, las noticias son alentadoras para la provincia. Tras semanas de intensa actividad, la curva de contagios de chikungunya ha comenzado a evidenciar una tendencia decreciente. Los operativos de control territorial y el trabajo de Salud Ambiental en los domicilios han sido determinantes para frenar la propagación del vector.

REPORTES. El ministro Medina Ruiz encabezó la sala de situación sanitaria realizada en el Hospital de Lomas de Tafí. REPORTES. El ministro Medina Ruiz encabezó la sala de situación sanitaria realizada en el Hospital de Lomas de Tafí. FOTO TOMADA DE MSPTUCUMAN.GOV.AR

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria expresó: “Observamos una curva descendente de casos, con 59 notificaciones en la última semana y un total de 482 casos confirmados, lo que refleja el impacto del trabajo casa por casa que realiza Salud Ambiental”.

A nivel nacional, el panorama sigue siendo de alerta, con más de 9.000 casos sospechosos registrados. En el contexto regional, provincias vecinas como Salta han reportado cifras significativamente más altas (1.632 casos confirmados al 5 de mayo), lo que resalta la importancia de la vigilancia fronteriza y local.

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La licenciada Rita Ivanovich, del área de epidemiología del Siprosa, advirtió que la positividad en las pruebas de influenza ha superado lo esperado para esta semana epidemiológica. Ante este panorama, se instó a la comunidad a no relajar las medidas de cuidado básicas: ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos y cubrirse con el pliegue del codo al estornudar.

Asimismo, se recordó la importancia de la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas y la aplicación de la vacuna antigripal, especialmente en los grupos de riesgo, para mitigar el impacto de la influenza H3N2 durante los meses de frío.

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