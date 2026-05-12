Chikungunya: lo que el brote pone a la vista

A esa fotografía urbana se le suma una variable que ya no se puede desestimar. El cambio climático está transformando regiones que antes eran templadas o subtropicales en ambientes con características tropicales. Temperaturas más altas, lluvias más intensas, veranos más largos. El decano de la Facultad de Medicina, Mateo Martínez, lo describe como un proceso de tropicalización que ya impacta directamente en la salud de los tucumanos. Los mosquitos sobreviven más tiempo y encuentran más lugares donde reproducirse. Los virus, según advirtió el inmunólogo Alfredo Miroli, también mutan más rápido y se vuelven más eficientes para transmitirse. Lo que hasta hace algunos años era un episodio aislado, hoy amenaza con volverse endémico. Como dijo la infectóloga Aída Torres, el dengue y el chikungunya ya forman parte de una realidad permanente del norte argentino.