Secciones
Seguridad

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Una mujer denunció el caso por el que fueron aprehendidos. En total se decomisaron billetes fraguados por U$S200.000. Los detalles que guiaron la investigación.

EN PLENA TAREA. Los policías de Telemáticos buscando las evidencias durante el allanamiento. EN PLENA TAREA. Los policías de Telemáticos buscando las evidencias durante el allanamiento.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La policía de Tucumán detuvo a un hombre y su padre por estafas con U$S 200.000 falsos. El caso inició tras la denuncia de la pareja del sospechoso por maniobras financieras ilegales.
  • Rollate captaba ahorristas prometiendo ganancias y usaba billetes apócrifos para pagos. En un allanamiento secuestraron el dinero falso y detectaron fraudes con tarjetas de crédito.
  • El caso derivará en causas penales por estafa y falsificación de moneda. Dada la trayectoria del acusado, autoridades esperan que surjan más denunciantes en los próximos días.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánDiego López ÁvilaPatricio Char
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño
1

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán
2

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral
3

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
4

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
5

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos
3

Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
4

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
5

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

Más Noticias
Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

Posible libertad para Ema Gómez: “El fallo fue otro golpe para la familia del juez Aráoz”

Posible libertad para Ema Gómez: “El fallo fue otro golpe para la familia del juez Aráoz”

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral

Adorni, acorralado por la Justicia y el Congreso

Adorni, acorralado por la Justicia y el Congreso

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Comentarios