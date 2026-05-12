Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

EN PLENA TAREA. Los policías de Telemáticos buscando las evidencias durante el allanamiento.
Resumen para apurados
- La policía de Tucumán detuvo a un hombre y su padre por estafas con U$S 200.000 falsos. El caso inició tras la denuncia de la pareja del sospechoso por maniobras financieras ilegales.
- Rollate captaba ahorristas prometiendo ganancias y usaba billetes apócrifos para pagos. En un allanamiento secuestraron el dinero falso y detectaron fraudes con tarjetas de crédito.
- El caso derivará en causas penales por estafa y falsificación de moneda. Dada la trayectoria del acusado, autoridades esperan que surjan más denunciantes en los próximos días.
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