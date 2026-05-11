“Cuando el cambio climático enferma”: el documental de LA GACETA que explica por qué crecen los casos de chikungunya
Resumen para apurados
- LA GACETA lanzó un documental sobre el alza de chikungunya en Tucumán, donde el cambio climático y la urbanización precaria favorecen la propagación del mosquito Aedes aegypti.
- La tropicalización del norte argentino y fallas en infraestructura, como cloacas y basurales, permiten que el insecto sobreviva todo el año, afectando a barrios vulnerables.
- Médicos alertan sobre secuelas crónicas de la enfermedad y el riesgo de fiebre amarilla urbana, exigiendo una adaptación urgente de las ciudades frente al calentamiento global.
El mosquito ya no aparece solo en verano. Las lluvias extremas, el calor persistente y el crecimiento desordenado de las ciudades están cambiando el mapa sanitario del norte argentino. En Tucumán, el chikungunya dejó de ser una amenaza aislada para transformarse en una preocupación cada vez más frecuente. Y detrás del aumento de los casos, los especialistas apuntan a un fenómeno más profundo: el cambio climático.
Ese es el eje de un informe audiovisual que recorre barrios, testimonios y voces médicas para explicar cómo enfermedades como dengue, zika y chikungunya encuentran hoy condiciones ideales para expandirse. El concepto aparece una y otra vez: tropicalización. Según los especialistas, el aumento sostenido de las temperaturas y las precipitaciones está transformando regiones subtropicales en escenarios cada vez más favorables para el mosquito Aedes aegypti, vector de estas patologías.
El informe no se queda solo en la explicación científica. También baja el problema al territorio. En barrios del sur de San Miguel de Tucumán, vecinos describen cloacas rebalsadas, aguas estancadas, basurales y una convivencia cotidiana con los mosquitos. “Es una zona roja”, repiten quienes viven allí, mientras cuentan cómo familias enteras se contagiaron y debieron atravesar dolores incapacitantes, fiebre alta y semanas sin poder trabajar ni moverse.
Lo que preocupa a los médicos
A diferencia del dengue, el chikungunya tiene una característica que preocupa especialmente a los médicos: el dolor articular puede continuar durante meses e incluso años. Algunos pacientes relatan que no pudieron volver a caminar normalmente, que perdieron fuerza en las manos o que todavía sienten molestias mucho tiempo después de haber atravesado la enfermedad.
Pero el documental también plantea otra discusión de fondo. El problema ya no pasa únicamente por fumigar o evitar recipientes con agua. Los especialistas advierten que las epidemias están vinculadas con modelos urbanos deficientes, desigualdad social y efectos globales del calentamiento climático. Incluso alertan sobre la posible llegada de nuevas enfermedades tropicales, como la fiebre amarilla urbana, en un contexto donde el mosquito encuentra cada vez más facilidades para sobrevivir durante todo el año.
Así, el chikungunya deja de ser solamente un tema sanitario para convertirse en una señal de algo más grande: ciudades que no logran adaptarse, sistemas de salud bajo presión y un clima que modifica la vida cotidiana mucho más rápido de lo previsto. Porque el cambio climático ya no aparece como una amenaza lejana o abstracta, sino como una realidad que se manifiesta en los barrios, en los hospitales y en cuerpos que todavía siguen sintiendo dolor.