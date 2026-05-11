“Cuando el cambio climático enferma”: el documental de LA GACETA que explica por qué crecen los casos de chikungunya

Así, el chikungunya deja de ser solamente un tema sanitario para convertirse en una señal de algo más grande: ciudades que no logran adaptarse, sistemas de salud bajo presión y un clima que modifica la vida cotidiana mucho más rápido de lo previsto. Porque el cambio climático ya no aparece como una amenaza lejana o abstracta, sino como una realidad que se manifiesta en los barrios, en los hospitales y en cuerpos que todavía siguen sintiendo dolor.