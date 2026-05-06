La gripe golpea a los más chicos y crecen los casos en Tucumán

La profesional insistió en la necesidad de extremar las medidas preventivas, especialmente en los más chicos. “El lavado de manos es fundamental, sobre todo antes de tocar a los niños pequeños. También es clave ventilar los ambientes y no enviar a la escuela o al jardín a un niño con síntomas respiratorios, porque estas enfermedades se transmiten de persona a persona”, explicó.