La gripe golpea a los más chicos y crecen los casos en Tucumán
Resumen para apurados
- Inés Gramajo, directora del Hospital de Niños de Tucumán, confirmó el aumento estacional de casos de gripe A en niños ante la llegada de bajas temperaturas a la provincia.
- El ascenso responde al ciclo anual del virus. Salud Pública ofrece oseltamivir gratis y refuerza medidas de higiene, ventilación y aislamiento escolar para frenar los contagios.
- Se busca prevenir complicaciones graves mediante la vacunación de grupos de riesgo. La detección temprana y evitar la automedicación serán claves para controlar el brote estacional.
Con la llegada de las bajas temperaturas, comenzaron a incrementarse los casos de gripe entre la población infantil en Tucumán. Así lo confirmó a LA GACETA la directora del Hospital de Niños, Inés Gramajo, quien explicó que el aumento responde al comportamiento estacional del virus y remarcó la importancia de reforzar las medidas de cuidado.
“Es esperable en esta época, con la llegada del frío, que haya un ascenso del virus influenza A. Está circulando, por lo tanto va a haber más casos, pero todavía no se registró un pico, sino valores acordes a la temporada”, señaló.
La profesional insistió en la necesidad de extremar las medidas preventivas, especialmente en los más chicos. “El lavado de manos es fundamental, sobre todo antes de tocar a los niños pequeños. También es clave ventilar los ambientes y no enviar a la escuela o al jardín a un niño con síntomas respiratorios, porque estas enfermedades se transmiten de persona a persona”, explicó.
Gramajo también hizo hincapié en la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolor corporal, malestar general o signos respiratorios. “Es importante acudir al centro de salud más cercano y no automedicar a los niños”.
En relación al tratamiento, destacó que el sistema de salud provincial cuenta con medicación específica para la gripe A. “Disponemos de oseltamivir, que se entrega de manera gratuita a quienes lo necesiten, tanto en el ámbito público como privado”.
Por último, remarcó el rol clave de la vacunación para prevenir complicaciones. “Tenemos muy buena respuesta de la población. En el hospital funciona un vacunatorio con todas las dosis del calendario, incluida la vacuna antigripal, destinada a niños de entre seis meses y dos años, embarazadas, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo”, detalló.