Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

DEL OTRO LADO DEL MUNDO. La pareja migró hace un par de años.
Resumen para apurados
- Los tucumanos Lourdes y Mauro triunfan en Sídney, Australia, con un emprendimiento de medialunas argentinas para cubrir un vacío gastronómico detectado en el mercado local.
- Tras emigrar hace unos años, la pareja identificó la falta de panadería típica. Su propuesta combina técnica artesanal con un fuerte componente emocional para la comunidad.
- El éxito del negocio refleja la relevancia de la economía de la nostalgia y cómo las tradiciones regionales pueden transformarse en modelos rentables de exportación cultural.
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