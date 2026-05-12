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Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

La pareja detectó un vacío en Sydney y apostó por un clásico nacional que hoy genera nostalgia y nuevos hábitos lejos del país. La historia de Lourdes y Mauro.

DEL OTRO LADO DEL MUNDO. La pareja migró hace un par de años. DEL OTRO LADO DEL MUNDO. La pareja migró hace un par de años.
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los tucumanos Lourdes y Mauro triunfan en Sídney, Australia, con un emprendimiento de medialunas argentinas para cubrir un vacío gastronómico detectado en el mercado local.
  • Tras emigrar hace unos años, la pareja identificó la falta de panadería típica. Su propuesta combina técnica artesanal con un fuerte componente emocional para la comunidad.
  • El éxito del negocio refleja la relevancia de la economía de la nostalgia y cómo las tradiciones regionales pueden transformarse en modelos rentables de exportación cultural.
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