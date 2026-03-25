Detectan el primer caso en Europa de gripe aviar A en humanos: piden calma, pero advierten que requiere seguimiento

La confirmación del primer caso en Europa de gripe aviar A (H9N2) en humanos activó los protocolos sanitarios en Italia, donde las autoridades insistieron en llevar tranquilidad a la población, aunque remarcaron la necesidad de mantener la vigilancia.
El contagio fue detectado en la región de Lombardía, en el norte del país, en un paciente de poco más de 20 años con patologías previas. Según informó el Ministerio de Sanidad italiano, el joven contrajo la infección durante una estancia en África y fue hospitalizado pocas horas después de arribar al aeropuerto de Malpensa.
“El cuadro está bajo control y no se han identificado problemas críticos”, señalaron desde el organismo en un comunicado oficial. El paciente permanece internado en aislamiento en el Hospital San Gerardo de Monza, donde recibe tratamiento tanto por la infección como por sus enfermedades de base.
Las autoridades subrayaron que el virus H9N2 es de origen animal y presenta baja patogenicidad. La evidencia científica disponible indica que el contagio se produce por contacto directo con aves infectadas o ambientes contaminados. En ese sentido, descartaron la posibilidad de transmisión entre personas. “Los casos humanos se caracterizan por una enfermedad leve y nunca se ha informado de contagio de persona a persona”, precisaron.
El caso fue identificado rápidamente y se activaron los mecanismos de control. Todos los contactos estrechos del paciente fueron localizados y permanecen bajo seguimiento, sin que hasta el momento se hayan detectado nuevos casos.
El consejero regional de Sanidad, Guido Bertolaso, destacó la respuesta del sistema sanitario. Afirmó que la detección del caso “no debería ser motivo de alarma”, sino una muestra de la eficacia de los mecanismos de prevención. Además, indicó que el paciente “solo había estado en contacto con unas pocas personas”, todas ya evaluadas.
La gestión involucró un trabajo coordinado entre el Ministerio de Sanidad, la región de Lombardía y el Instituto Superior de Sanidad, además de la comunicación con organismos internacionales.
El H9N2 integra el grupo de virus de gripe aviar que han provocado infecciones esporádicas en humanos, junto con cepas como H5N1, H7N3 y H7N7. Si bien suelen presentar cuadros leves, la comunidad científica mantiene la vigilancia por su capacidad de mutación.
El virólogo Fabrizio Pregliasco, de la Universidad de Milán, llamó a mantener la prudencia sin generar alarma. “Es un evento que requiere atención, pero sin alarmismo. Forma parte de sistemas de vigilancia ya activos”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia del seguimiento epidemiológico, en especial en ámbitos de riesgo como las explotaciones ganaderas.
Por el momento, las autoridades italianas coinciden en que no existe una amenaza sanitaria relevante. El carácter importado del caso y la ausencia de transmisión entre humanos reducen significativamente el riesgo. “La situación se está monitoreando constantemente”, concluyeron desde el Ministerio.
El episodio, no obstante, refuerza la importancia de la vigilancia global frente a virus de origen animal en un contexto de creciente interacción entre especies y alta movilidad internacional.