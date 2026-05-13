Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Entre las particularidades de la jornada se destacó la ausencia del decano de la Facultad de Ciencias Exactas y candidato a rector, Miguel Cabrera, quien habitualmente ocupa el asiento ubicado a la derecha de Pagani durante las sesiones del Consejo. Tampoco estuvo presente Virginia Abdala, candidata a vicerrectora junto a Cabrera y decana saliente de la Facultad de Ciencias Naturales.