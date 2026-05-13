Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Resumen para apurados
- Sergio Pagani presidió la última sesión del Consejo Superior de la UNT en Tucumán ante el recambio de autoridades y la elección de rector prevista para el próximo 20 de mayo.
- El encuentro ocurrió tras la habilitación judicial de Pagani para su reelección y la ausencia de la oposición, en un marco de movilización masiva y cierre de ciclos decanales.
- Con una proyección favorable de 12 de los 13 nuevos decanos hacia el oficialismo, la Asamblea Universitaria definirá la conducción de la casa de estudios por los próximos 4 años.
Antes de la Marcha Federal Universitaria que partió ayer desde el Rectorado hacia plaza Independencia, el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, encabezó la última sesión del Consejo Superior previa al recambio de autoridades universitarias.
La reunión comenzó a las 17 en la sede del Rectorado y contó con un temario acotado debido a la movilización convocada para esa tarde. La sesión se desarrolló además en un contexto político atravesado por la campaña rumbo a la elección de rector y vicerrector del próximo 20 de mayo.
Entre las particularidades de la jornada se destacó la ausencia del decano de la Facultad de Ciencias Exactas y candidato a rector, Miguel Cabrera, quien habitualmente ocupa el asiento ubicado a la derecha de Pagani durante las sesiones del Consejo. Tampoco estuvo presente Virginia Abdala, candidata a vicerrectora junto a Cabrera y decana saliente de la Facultad de Ciencias Naturales.
La sesión se realizó apenas un día después de que la Junta Electoral resolviera habilitar a Pagani para competir por un tercer mandato consecutivo al frente del Rectorado, al rechazar el pedido de impugnación presentado por la fórmula opositora.
Además de los temas académicos previstos en el orden del día, el tramo final de la reunión estuvo marcado por aplausos y saludos dirigidos a consejeros y decanos que finalizan sus mandatos. Entre ellos estuvieron Mateo Martínez, decano de Medicina, y Raúl Lischinsky, decano de Educación Física, además de representantes de los estamentos docente, no docente y estudiantil.
Antes de cerrar la sesión, Pagani tomó la palabra para agradecer el acompañamiento político e institucional recibido durante sus cuatro años de gestión. “Tuvimos cosas buenas y otras difíciles, fueron años de mucho trabajo y pudimos solucionar cosas importantes como YMAD y Canal 10. Agradezco el trabajo de cada uno y en las comisiones también”, expresó el rector.
Hacia el 20 de mayo
De acuerdo con el cronograma electoral aprobado en diciembre pasado, mañana asumirán los 11 consejeros directivos electos en cada facultad y, una vez conformados los nuevos Consejos Directivos, se procederá a la elección de decanos y vicedecanos en las 13 unidades académicas de la UNT.
En siete facultades las fórmulas quedarán automáticamente consagradas al haberse presentado una sola lista. Se trata de Susana Monserrat y Osvaldo Arce en Agronomía, Zootecnia y Veterinaria; Silvia Agüero y Claudio Buselli en Artes; Jorge Rospide y Gustavo Sota en Ciencias Económicas; Cristina Grunauer y Horacio Madkur en Derecho; María Inés Gómez y María Eugenia Mónaco en Bioquímica; Liliana Tefaha y Roxana del Valle Toledo en Medicina; y Gastón Lagarrigue y Jorge Cassini en Odontología.
A esas fórmulas se sumarían otras seis que, tras las elecciones de los distintos estamentos, lograron reunir mayorías de seis consejeros o más y quedarían formalmente electas mañana. Ellas son Silvia López de Martín y Claudia Coronel en Psicología; Hugo Fernández y Pablo Sesma en Ciencias Naturales; Fernando Erimbaue y María Hidalgo en Educación Física; Sergio Robín y Nélida Sibaldi en Filosofía y Letras; Sergio Mohamed y Aida Olmos en Ciencias Exactas; y César Gómez López junto a Víctor Montenegro.
Según el escenario que dejó la elección de consejeros, 12 de los 13 futuros decanos se inclinarían por la fórmula oficialista integrada por Pagani y Mercedes Leal. La única excepción sería la dupla Fernández-Sesma, en Ciencias Naturales, alineada con el espacio político que conduce Virginia Abdala.
Además de los decanos, ya quedaron definidos los restantes integrantes de la Asamblea Universitaria, integrada por 161 miembros que el 20 de mayo votarán de manera nominal y a viva voz al próximo rector y vicerrector.