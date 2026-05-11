Aumentan los casos de gripe en Tucumán: advierten que la vacunación es fundamental y recomiendan aplicarla cuanto antes

En las últimas semanas, Tucumán registra un aumento sostenido de casos de gripe, en línea con lo que ocurre a nivel nacional durante la temporada de frío. Frente a este escenario, el infectólogo Eduardo López (MP 27586) remarcó en LA GACETA la importancia de la vacunación temprana y de mantener las medidas de cuidado para reducir el impacto de la enfermedad.