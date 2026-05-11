Aumentan los casos de gripe en Tucumán: advierten que la vacunación es fundamental y recomiendan aplicarla cuanto antes
Resumen para apurados
- Ante el aumento de casos de gripe en Tucumán este invierno, el infectólogo Eduardo López insta a la vacunación inmediata para prevenir cuadros graves en toda la provincia.
- La cepa H3N2 circula junto a otros virus respiratorios. Salud ofrece vacunas gratuitas a grupos de riesgo, recordando que el cuerpo demora hasta 14 días en generar anticuerpos.
- Preocupa la baja tasa de inmunización, que no supera el 75%. El refuerzo de la campaña busca evitar internaciones y saturación del sistema ante una enfermedad potencialmente seria.
En las últimas semanas, Tucumán registra un aumento sostenido de casos de gripe, en línea con lo que ocurre a nivel nacional durante la temporada de frío. Frente a este escenario, el infectólogo Eduardo López (MP 27586) remarcó en LA GACETA la importancia de la vacunación temprana y de mantener las medidas de cuidado para reducir el impacto de la enfermedad.
“El virus de la gripe ya está instalado en la comunidad”, afirmó el especialista, quien explicó que actualmente convive con otros virus respiratorios, como el sincicial respiratorio, responsable de cuadros de bronquiolitis en niños. En ese contexto, indicó que “hay más casos de gripe” y que la principal herramienta de prevención sigue siendo la vacuna.
López destacó que la inmunización debe aplicarse lo antes posible, ya que el organismo tarda entre 10 y 14 días en generar anticuerpos protectores. “Por eso es importante vacunarse cuanto antes: en ese plazo ya estamos cubiertos”, señaló. Además, advirtió sobre la circulación en el país de la cepa A H3N2, conocida como “clado K”, que ya provocó un fuerte impacto en Europa.
El especialista recordó que en Argentina el Estado provee de manera gratuita la vacuna antigripal trivalente a los grupos de riesgo: niños de entre 6 y 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes, como patologías pulmonares, cardíacas, diabetes o hipertensión.
Más allá de la vacunación, López insistió en la necesidad de reforzar hábitos preventivos. “El lavado de manos frecuente, la ventilación de los ambientes y el uso de barbijo en lugares cerrados o con alta circulación de personas siguen siendo fundamentales, especialmente para quienes tienen factores de riesgo”, indicó.
En cuanto a la enfermedad, el infectólogo aclaró que no debe confundirse con un resfrío común. “La gripe es una enfermedad seria que muchas veces requiere internación. Se presenta con fiebre alta, dolores musculares y articulares intensos, dolor de cabeza y tos. Es un cuadro que obliga al reposo”, explicó.
Finalmente, expresó su preocupación por la baja en las tasas de vacunación en los últimos años. “Hoy no superan el 70 o 75%, lo cual es insuficiente, y en adultos mayores es aún menor. Es clave que este grupo acceda a la vacuna, que es gratuita en hospitales y centros de salud”, subrayó.