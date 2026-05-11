Plan antimosquitos y prevención de chikungunya: la Municipalidad ayudará a revisar patios, galerías y jardines

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanza esta semana el Plan Antimosquito en barrios del sur para frenar el brote de chikungunya mediante la eliminación de criaderos.
- Ante más de 400 contagios, agentes sanitarios y el SIPROSA inspeccionarán patios y jardines en los barrios Diza y Alejandro Heredia para retirar objetos que acumulen agua.
- La medida busca reducir el impacto de una enfermedad que causa dolores articulares severos, reforzando la prevención ambiental frente a las deficiencias urbanas de la zona.
En un marco de aumento de casos de chikungunya en Tucumán, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán tomó medidas para frenar la propagación del virus. Durante toda esta semana, la zona sur de la capital recibirá agentes sanitarios que implementarán el Plan Integral Antimosquito para evitar el desarrollo de mosquitos y así disminuir la cantidad de contagiados.
Tucumán tiene más de 400 casos de chikungunya y, quienes lo padecieron coinciden en que el cuadro clínico es angustiante. Aunque a diferencia del dengue la enfermedad se caracteriza por generar menos hemorragias en los contagiados, los dolores articulares –artralgias– son mucho más severos, llegando incluso a afectar la movilidad y ritmo de vida de las personas contagiadas por meses.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad organizó un operativo para los barrios Diza y Alejandro Heredia, en cuyas inmediaciones se concentra gran cantidad de casos de chikungunya.
Cronograma del Plan Integral Antimosquito para prevenir chikungunya
En este operativo, los promotores ambientales revisarán patios, galerías y jardines para ayudar a los vecinos de ambos barrios a eliminar cacharros de sus viviendas. Estos son los principales sitios donde el mosquito deja sus huevos para que estos crezcan y eclosionen. El programa será el siguiente:
Lunes 11 de mayo – Barrio Alejandro Heredia
- PIA: Cangallo y calle 445 Suroeste.
- A las 9 - Control focal articulado con el SIPROSA, en calles Moreno, C. 445 Suroeste, C. 457 Suroeste, Congreso, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino.
- De 9 a 11 - Posta de Salud Ambiental: Cangallo y calle 445 Suroeste.
- PIA: Cangallo y calle 257 Suroeste
- A las 9 - Control focal articulado con el SIPROSA, en calles Marina Alfaro, C. 257 Suroeste, Mariano Moreno, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino
- De 9 a 11 - Posta de Salud Ambiental: Cangallo y calle 257 Suroeste.
- PIA: Marina Alfaro y calle 632 Suroeste
- A las 9 - Control Focal articulado con el SIPROSA, en calles C. 261 Suroeste, Marina Alfaro, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste y Antonio Pérez Palavecino.
- De 9 a 11 - Posta de Salud Ambiental: Marina Alfaro y calle 632 Suroeste.
- PIA: Díaz Vélez y Melián de Leguizamo
- A las 9 - Control focal articulado con SIPROSA en avenida Circunvalación, C. 457 Sureste, calle Díaz Vélez, Pje. Belisario López, 259 Sureste, 261 Sureste, Capitán Melián de Leguizamo y C. 65 Sureste
- De 9 a 11 - Posta de Salud Ambiental: Díaz Velez y Melián de Leguizamo
- PIA: Las Heras y Granaderos de San Martín
- A las 9 - Control focal articulado con SIPROSA, en calles Moreno, Las Heras, Congreso, Eudoro Aráoz, Granaderos de San Martín, Benigno Vallejo y pasaje Einstein.
- De 9 a 11 - Posta de Salud Ambiental: Las Heras y Granaderos de San Martín