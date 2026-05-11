Plan antimosquitos y prevención de chikungunya: la Municipalidad ayudará a revisar patios, galerías y jardines

Tucumán tiene más de 400 casos de chikungunya y, quienes lo padecieron coinciden en que el cuadro clínico es angustiante. Aunque a diferencia del dengue la enfermedad se caracteriza por generar menos hemorragias en los contagiados, los dolores articulares –artralgias– son mucho más severos, llegando incluso a afectar la movilidad y ritmo de vida de las personas contagiadas por meses.