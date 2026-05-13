Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Indicó que habían sido compañeros en la Universidad de San Pablo-T y que, después de varios años, volvieron a encontrarse en el centro en 2018. Rollate le comentó que estaba trabajando en la Legislatura y que tenía pensado crear la financiera Rollal Group. Entonces le propuso invertir dinero a cambio de una rentabilidad mensual del 14%. Según su versión, Rollate le garantizó el pago al asegurar que tenía un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social: aportaría capital para ganar una licitación y luego recibiría un retorno económico con el que abonaría a quienes apostaban por su proyecto. La víctima aceptó el trato y, después de vender una cochera, le entregó U$S15.000.