El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

La sede del Poder Judicial en Tucumán.
Resumen para apurados
- El Ejecutivo de Tucumán envió 12 pliegos a la Legislatura provincial para cubrir vacantes judiciales clave, tras las propuestas elevadas por el Consejo de la Magistratura.
- La selección surge de ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura para designar magistrados en diversas jurisdicciones de la provincia que se encontraban acéfalas.
- La designación de estos jueces busca agilizar la resolución de causas y fortalecer el servicio de justicia, reduciendo la mora judicial en el sistema jurídico tucumano.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánPoder Judicial de TucumánHonorable Legislatura de TucumánEl PaísOsvaldo JaldoRegino AmadoWhatsAppDaniel Posse
Lo más popular
Ranking notas premium