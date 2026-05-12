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El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Se trata de postulantes propuestos por el Consejo de la Magistratura para cubrir cargos en toda la provincia.

La sede del Poder Judicial en Tucumán. La sede del Poder Judicial en Tucumán.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Ejecutivo de Tucumán envió 12 pliegos a la Legislatura provincial para cubrir vacantes judiciales clave, tras las propuestas elevadas por el Consejo de la Magistratura.
  • La selección surge de ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura para designar magistrados en diversas jurisdicciones de la provincia que se encontraban acéfalas.
  • La designación de estos jueces busca agilizar la resolución de causas y fortalecer el servicio de justicia, reduciendo la mora judicial en el sistema jurídico tucumano.
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