La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

La preocupación por el deterioro de las condiciones académicas fue compartida por Horacio Brizuela, profesor de Física en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. “Soy testigo de cómo se está derrumbando todo. No solo la falta de infraestructura en las facultades, sino también la baja matrícula y la falta de equipamiento para dar una docencia de calidad”, expresó. El docente cuestionó además el rumbo del ajuste nacional. “La excusa del Gobierno de que no hay plata es mentira. Se está decidiendo destruir lo público, que es el tejido social de la Argentina”, afirmó.