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Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

La Fiscalía pidió una pena de un año de cárcel de ejecución condicional contra Ruth Nadal. La defensa alegó se perpetró una violación a los derechos humanos.

EN AUDIENCIA. La docente Nadal, junto a su abogado; los representantes del MPF y la víctima; y el juez de la causa. Captura de Video EN AUDIENCIA. La docente Nadal, junto a su abogado; los representantes del MPF y la víctima; y el juez de la causa. Captura de Video
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un juez de Tucumán dictará sentencia contra la docente Ruth Nadal, tras el pedido fiscal de un año de prisión condicional por incidentes en un acto del gobernador Osvaldo Jaldo.
  • La fiscalía solicitó la condena tras la detención de la docente en un evento oficial. La defensa rechaza los cargos y denuncia una grave violación a los derechos humanos.
  • El fallo sentará un precedente sobre el derecho a la protesta en actos públicos y el alcance de las sanciones penales contra manifestantes en contextos de tensión política.
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