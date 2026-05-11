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Gymnasium: se definió qué fórmula conducirá el colegio hasta 2030

La lista Construyendo Comunidad obtuvo el 64,50% de los votos ponderados y asumirá la dirección y vicedirección el 18 de mayo.

GYMNASIUM. La lista Construyendo Comunidad obtuvo el 68,66% de los votos ponderados y asumirá la dirección y vicedirección el 18 de mayo. GYMNASIUM. La lista Construyendo Comunidad obtuvo el 68,66% de los votos ponderados y asumirá la dirección y vicedirección el 18 de mayo. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La lista Construyendo Comunidad ganó las elecciones del colegio Gymnasium en Tucumán con el 68,66% de los votos y asumirá la conducción de la institución el próximo 18 de mayo.
  • El proceso electoral definió a las nuevas autoridades de dirección y vicedirección que liderarán el establecimiento hasta 2030, tras obtener una amplia mayoría de votos ponderados.
  • Esta gestión enfrentará el desafío de conducir la histórica institución universitaria durante los próximos años, buscando consolidar su proyecto pedagógico y de comunidad.
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