Cannes levanta el telón con estrellas y cine de autor

La Croisette, el famoso paseo marítimo de la localidad francesa que se viste como escenario para el evento, se llenará de esta forma de grandes nombres del cine, como la pareja española Javier Bardem y Penélope Cruz -que participan por separado en dos filmes en competición-, o las actrices Cate Blanchett, que dará una masterclass, o Demi Moore, miembro del jurado.