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Cannes levanta el telón con estrellas y cine de autor

Entre alfombra roja, competencia oficial y secciones paralelas, el festival ofrece una grilla diversa que refleja la actualidad del cine mundial. Cuáles son las grandes candidatas.

ALFOMBRA ROJA. Se esperan grandes nombres en la nueva edición. ALFOMBRA ROJA. Se esperan grandes nombres en la nueva edición.
Hace 6 Hs

El Festival de Cannes arranca hoy su edición número 79, donde el brillo de las estrellas, los estrenos más esperados y el pulso del cine mundial vuelven a concentrar la atención. El histórico certamen reunirá a figuras consagradas y nuevas voces, en una programación que combina grandes producciones con apuestas de autor.

La Croisette, el famoso paseo marítimo de la localidad francesa que se viste como escenario para el evento, se llenará de esta forma de grandes nombres del cine, como la pareja española Javier Bardem y Penélope Cruz -que participan por separado en dos filmes en competición-, o las actrices Cate Blanchett, que dará una masterclass, o Demi Moore, miembro del jurado.

También brillarán en la alfombra roja del festival de cine más importante del mundo los estadounidenses Adam Driver y Scarlett Johansson, protagonistas del thriller “Paper tiger”, de James Gray, un asiduo de la competición.

Los equipos de la organización ya colgaron el domingo pasado en el Palacio de Festivales el inmenso cartel oficial del certamen, protagonizado por Thelma y Louise, las heroínas del road movie feminista de Ridley Scott interpretadas por Geena Davis y Susan Sarandon.

El colectivo feminista 50/50, que milita por una mayor inclusión en el cine, levantó sus voces para criticar el cartel, ya que fue considerado como una forma de “feminism washing”, al tener en cuenta que sólo cinco directoras están en competición, de las 22 películas en liza.

Bardem como director

Entre las cintas que aspiran al máximo galardón figuran directores asiduos a la muestra como el japonés Hirokazu Kore-eda o el rumano Cristian Mungiu -con sendas Palmas de Oro-, o el ruso Andrey Zvyagintsev, recompensado múltiples veces.

También competirán por primera vez una decena de cineastas, en una muestra que a menudo es criticada por tener a su círculo de favoritos.

El cine español pisará fuerte con tres candidatas, una cifra histórica para la cinematografía de ese país.

La novela que inspiró la película ovacionada en Cannes

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El veterano Pedro Almodóvar aspira por séptima vez a la Palma de Oro con “Amarga Navidad”, sobre un director -su alter ego- que ha perdido la inspiración. Rodrigo Sorogoyen presenta “El ser querido”, con Bardem dando vida a un famoso cineasta que le ofrece un papel a su hija actriz.

“La bola negra”, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, entrelaza las historias de tres hombres homosexuales en tres épocas diferentes, a partir de una obra inacabada de Federico García Lorca, con Penélope Cruz y Glenn Close en el reparto.

Esta participación histórica “habla del buen momento que atraviesa el cine español”, dijo Almodóvar tras anunciarse las obras de la selección.

El jurado, presidido por el surcoreano Park Chan-wook, anunciará el 23 de mayo su palmarés y a la sucesora de “Un simple accidente”, del iraní Jafar Panahi.

Artistas comprometidos

La actualidad geopolítica, especialmente los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, volverá a reflejarse en el día a día del festival, máxime este año que cuenta con artistas tan comprometidos como Bardem o el escocés Paul Laverty, guionista de Ken Loach y miembro de jurado de esta edición.

“Cannes es político cuando las películas son políticas”, declaró en abril Thierry Frémaux, delegado general de la muestra, respondiendo a las críticas contra la Berlinale, acusada este año de no querer alzar la voz ante la guerra en Gaza.

El cine latinoamericano, pese a estar ausente en la competición, sí que está presente en otros apartados y especialmente en Una Cierta Mirada, la segunda sección en importancia, de la mano de dos directoras: Valentina Maurel, de Costa Rica, con “Siempre soy tu animal materno”, y la chilena Manuela Martelli, con “El deshielo”. (AFP)

Argentina dice presente: los films que están en grilla

El cine argentino tendrá presencia en el Festival de Cannes 2026 con dos producciones que celebrarán sus estrenos internacionales en un ámbito particular: el exclusivo barco Alhambra, una sede flotante que funciona.

“Amores perros” regresó a Cannes y volvió a triunfar

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Así, las estrellas serán “El Partido”, de Juan Cabral y Santiago Franco, y “La libertad doble”, de Lisandro Alonso. Ambas películas formarán parte de las actividades del José Ignacio International Film Festival (JIIFF), que por cuarto año consecutivo desembarca en este evento con propuestas que combinan proyecciones, encuentros con equipos y networking internacional.

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