Pueblos fantasma: a Mariano Miró la tierra lo ocultó y la memoria lo desenterró

Un documental: el misterio, en una película, artículos e investigaciones

El misterio de Mariano Miró persiste. El pueblo se reconstruye en capas, en fragmentos, en silencios. No hay ruinas que guíen la mirada. Esa dimensión enigmática fue capturada por el documental “Miró. Las huellas del olvido”, dirigido por Franca González. No busca explicarlo todo, sino acompañar el proceso de descubrimiento. El filme sigue a arqueólogos y pobladores mientras excavan, recuerdan, dudan y reconstruyen una historia fragmentaria. El pueblo aparece como una presencia espectral. Y hay más. Artículos periodísticos e investigaciones académicas contribuyeron a reconstruir ese pasado invisible. Documentaron cómo un pueblo nacido al calor del progreso ferroviario fue borrado por la lógica de la propiedad y la explotación de la tierra. Cómo una comunidad de inmigrantes construyó en solo una década un mundo propio, para luego desarmarlo casi sin dejar huellas. Y cómo, más de 100 años después, ese mundo volvió a aparecer gracias a la curiosidad de unos chicos y al rigor de la arqueología.