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Dos funciones de cine musical: proyectarán “La novicia rebelde” y “Todas las mañanas del mundo”

Actividades en la Sociedad Sirio Libanesa y en el Espacio Incaa.

Dos funciones de cine musical: proyectarán “La novicia rebelde” y “Todas las mañanas del mundo”
Hace 5 Hs

El cine musical tendrá una doble cartelera hoy con proyecciones con entrada libre y gratuita. Zap Cine programó su propuesta semanal en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) para las 19.15, con un clásico de casi tres horas: se verá “La novicia rebelde” -foto-, el filme de 1965 dirigido por Robert Wise y protagonizado por Julie Andrews y Christopher Plummer, sobre una aspirante a monja enviada como institutriz para cuidar de siete niños huérfanos de madre. Su carácter jovial y cariñoso conquista sus corazones en la Austria anterior a la Segunda Guerra Mundial.

A las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), el cineclub La Linterna Mágica presentará “Todas las mañanas del mundo”, la película de 1991 de Alain Corneau, con Gerard Depardieu y su hijo Guillaume Depardieu como protagonistas del mismo personaje en dos momentos distintos de la vida. Es la relación entre Monsieur de Sainte-Colombe y Marin Marais, intérprete de viola da gamba y enamorado de su hija.

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