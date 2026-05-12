Dos funciones de cine musical: proyectarán “La novicia rebelde” y “Todas las mañanas del mundo”

El cine musical tendrá una doble cartelera hoy con proyecciones con entrada libre y gratuita. Zap Cine programó su propuesta semanal en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) para las 19.15, con un clásico de casi tres horas: se verá “La novicia rebelde” -foto-, el filme de 1965 dirigido por Robert Wise y protagonizado por Julie Andrews y Christopher Plummer, sobre una aspirante a monja enviada como institutriz para cuidar de siete niños huérfanos de madre. Su carácter jovial y cariñoso conquista sus corazones en la Austria anterior a la Segunda Guerra Mundial.