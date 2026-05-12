Mayo y el Mayito de las Letras: actividades para “cosechar lectores y plantar memoria”

Para dejar en claro el lugar de preponderancia que se le dará al Mayito en esta oportunidad, la inauguración estará dedicada a ese segmento, sin descuidar a los adultos. Hoy a las 9, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), el público será recibido con la intervención participativa “El lapacho de la memoria”, una propuesta que invitará a responder una pregunta: ¿Qué recuerdo, sueño o historia no deberíamos olvidar jamás? El objetivo recupera el sentido de la frase de este año, vinculada a la conmemoración de los 50 años de la última dictadura militar argentina. Por ese motivo, se remarca una idea: “Sembramos libros para cosechar lectores. Plantamos memoria para cosechar futuro”.