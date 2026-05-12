Mayo y el Mayito de las Letras: actividades para “cosechar lectores y plantar memoria”

“Por el derecho a la imaginación ilimitada” es el lema elegido desde el Ente Cultural de Tucumán para la realización de 22 Mayo de las Letras, que comenzará hoy con actividades en distintos puntos de la provincia. Dentro de la programación, tendrá un espacio destacado la edición 19 del Mayito de las Letras, la extensión de la propuesta enfocada en el público infantil bajo la consigna de crear nuevos lectores.
La agenda abarcará la capital, Tafí Viejo, Aguilares, Trancas, Monteros, Concepción, Alpachiri, Aguilares, Famaillá, Alberdi y Amaicha del Valle; e incluirá la Feria Regional del Libro en plaza Independencia el 22 y 23 de este mes, coordinado por la directora de Letras de esa entidad, Silvia Camuña. Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita.
La propuesta cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y es considerada institucionalmente como uno de los encuentros más importantes del NOA para “promover la lectura, la escritura y el encuentro en torno a la palabra, con una programación amplia y diversa con presentaciones de libros, talleres, espectáculos, narraciones, eventos, actividades para las infancias y espacios de reflexión”.
Para dejar en claro el lugar de preponderancia que se le dará al Mayito en esta oportunidad, la inauguración estará dedicada a ese segmento, sin descuidar a los adultos. Hoy a las 9, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), el público será recibido con la intervención participativa “El lapacho de la memoria”, una propuesta que invitará a responder una pregunta: ¿Qué recuerdo, sueño o historia no deberíamos olvidar jamás? El objetivo recupera el sentido de la frase de este año, vinculada a la conmemoración de los 50 años de la última dictadura militar argentina. Por ese motivo, se remarca una idea: “Sembramos libros para cosechar lectores. Plantamos memoria para cosechar futuro”.
Trascartón se realizará la inauguración oficial con la presencia de la flamante titular de Ente, Sandra Maldonado, y la ministra de Educación, Susana Montaldo, seguida de un “Concierto didáctico” a cargo del grupo La Llave, integrado por Andrea Bulacios Zamora, Walter Lafuente, Oscar Barcellone y Daniel Aguilar Prat. El repertorio incluirá canciones emblemáticas del cancionero popular latinoamericano y argentino como “Como la cigarra”, “Pañuelito blanco”, “Duerme negrito”, “La calesita”, “Con los tacos”, “Zamba del arribeño”, “La cocinerita” y “A Tucumán he vuelto”.
En simultáneo se realizará la primera actividad oficial en el interior: “Las voces del lugar: taller de cantos con cajas” tendrá lugar en la Escuela Nº 10 Claudia Vélez de Cano, de Amaicha, y destinado a estudiantes del segundo ciclo de educación primaria.
Narraciones y creaciones
En la sede del Ente habrá otras opciones en la jornada inaugural. A las 10, en la sala Hynes O’Connor se presentará “Cuentos prohibidos… Historias en kamishibai” por el Elenco de Variedades de la Provincia, que recupera una técnica japonesa ancestral del arte de objetos y narración oral con láminas en un pequeño teatrillo.
Ya por la tarde, desde las 15, en la sala Lola Mora tendrá lugar el taller de promoción de la lectura y escritura creativa para las infancias, a cargo del Programa Tucumán Lee del Ministerio de Educación, con la escritora invitada Estela Porta, autora de “Mi ja ja ja jardín”. A su término, en el mismo espacio, se realizará un “Picnic literario”, a cargo de Orygami Multiespacio, pensado en estimular la creación colectiva y destinado a niños y niñas de cinco a siete años.
La grilla completa contempla más de 130 propuestas, algunas de las cuales ya tuvieron lugar anticipadamente en Concepción, con lanzamientos de libros y cafés literarios musicales, que también integrarán la cartelera prevista para un mes dedicado a la literatura tucumana y regional.