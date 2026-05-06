Tras el caso Salta, reactivan en Tucumán el debate por test de drogas a funcionarios

El debate para la aplicación obligatoria de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de todos los niveles del Estado se reactivó en Tucumán luego de la determinación que tomó Salta. Por DNU -luego refrendado por el Poder Legislativo-, las disposiciones en la vecina provincia alcanzan a representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de intendentes, concejales y autoridades municipales, y contempla controles aleatorios y periódicos. Y en la Cámara tucumana proponen avanzar en igual sentido.