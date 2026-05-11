Secuestraron vehículos robados y encuentran más motopartes enviadas por encomiendas

Resumen para apurados
- La policía secuestró vehículos robados y motopartes enviadas por encomienda en operativos en Tucumán, 7 de Abril y Huacra, bajo sospecha de robo, encubrimiento y adulteración.
- Las intervenciones surgieron tras investigar la sustracción de automotores. El hallazgo confirma el uso de sistemas de envíos postales para distribuir piezas de procedencia ilícita.
- La acción apunta a desmantelar redes de comercialización ilegal en la provincia. Se estima que los peritajes deriven en nuevas detenciones y operativos contra el mercado negro.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Lo más popular