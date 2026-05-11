Secciones
Seguridad

Secuestraron vehículos robados y encuentran más motopartes enviadas por encomiendas

Las medidas se realizaron en 7 de Abril, Huacra y San Miguel de Tucumán. Investigan casos de encubrimiento, adulteración y sustracción de automotores.

Secuestraron vehículos robados y encuentran más motopartes enviadas por encomiendas
Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía secuestró vehículos robados y motopartes enviadas por encomienda en operativos en Tucumán, 7 de Abril y Huacra, bajo sospecha de robo, encubrimiento y adulteración.
  • Las intervenciones surgieron tras investigar la sustracción de automotores. El hallazgo confirma el uso de sistemas de envíos postales para distribuir piezas de procedencia ilícita.
  • La acción apunta a desmantelar redes de comercialización ilegal en la provincia. Se estima que los peritajes deriven en nuevas detenciones y operativos contra el mercado negro.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados
1

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán
2

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
3

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Lisandro Catalán: La política se apoderó de las riquezas de Tucumán
4

Lisandro Catalán: "La política se apoderó de las riquezas de Tucumán"

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
5

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Ranking notas premium
La deuda interna
1

La deuda interna

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
2

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
3

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde
4

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde

Mala Praxis
5

Mala Praxis

Más Noticias
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Lisandro Catalán: La política se apoderó de las riquezas de Tucumán

Lisandro Catalán: "La política se apoderó de las riquezas de Tucumán"

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

Horóscopo chino: los signos que deberán tener cuidado ante los nuevos cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán tener cuidado ante los nuevos cambios, según Ludovica Squirru

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Comentarios