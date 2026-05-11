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Crisis de vacantes

La Nación envía al Senado pliegos para el Tribunal Oral Federal de Tucumán, pero persiste el vacío en el Juzgado Electoral

El Ministerio de Justicia propuso a Pablo Toledo y Ángel Luna Roldán para cubrir las vacantes de los jubilados Casas y Jiménez Montilla.

La sede del Tribunal Oral Federal en Tucumán La sede del Tribunal Oral Federal en Tucumán
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional envió al Senado los pliegos de Pablo Toledo y Ángel Luna Roldán para cubrir vacantes por jubilaciones en el Tribunal Oral Federal de Tucumán esta semana.
  • Las propuestas buscan reemplazar a los jueces jubilados Casas y Jiménez Montilla. Sin embargo, aún persiste la falta de designación para el estratégico Juzgado Federal Electoral.
  • Estas designaciones buscan normalizar la justicia federal local ante la crisis de vacantes, aunque la demora en el ámbito electoral genera incertidumbre institucional a futuro.
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