La Nación envía al Senado pliegos para el Tribunal Oral Federal de Tucumán, pero persiste el vacío en el Juzgado Electoral

La sede del Tribunal Oral Federal en Tucumán
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional envió al Senado los pliegos de Pablo Toledo y Ángel Luna Roldán para cubrir vacantes por jubilaciones en el Tribunal Oral Federal de Tucumán esta semana.
- Las propuestas buscan reemplazar a los jueces jubilados Casas y Jiménez Montilla. Sin embargo, aún persiste la falta de designación para el estratégico Juzgado Federal Electoral.
- Estas designaciones buscan normalizar la justicia federal local ante la crisis de vacantes, aunque la demora en el ámbito electoral genera incertidumbre institucional a futuro.
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