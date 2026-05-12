Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Título falso

Luego agregó: “A los fines de dotar de credibilidad a su engaño, en diciembre de 2024 se comunicó telefónicamente con el damnificado y le informó que la camioneta ya había sido transferida. Ante nuevos reclamos de los afectados, citó al comprador a una oficina del IPLA, ubicada en avenida Salta 174 de esta ciudad, donde le entregó un presunto título de la camioneta a su nombre, que luego se comprobó que era falso”.