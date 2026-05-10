Secuestran cuchillos, trinchetas y marihuana en controles a simpatizantes de Juventud Antoniana
La Policía desplegó un amplio operativo de seguridad rumbo al partido entre Club Atlético Juventud Antoniana y Tucumán Central: hallaron armas blancas, droga fraccionada y tres hinchas fueron detenidos al ingresar al estadio.
Resumen para apurados
- La policía secuestró armas blancas y marihuana este domingo en controles a hinchas de Juventud Antoniana que viajaban a Tucumán por el Torneo Federal A para garantizar la seguridad.
- El operativo incluyó requisas en 12 colectivos en puestos fronterizos, donde hallaron cuchillos y droga. Al llegar al estadio, tres personas fueron detenidas por resistencia.
- El procedimiento subraya la preocupación estatal ante la violencia en el fútbol. Se prevé un endurecimiento de controles en rutas clave para prevenir incidentes entre barras bravas.
La Policía desplegó este domingo un amplio operativo de control y seguridad por el traslado de simpatizantes de Club Atlético Juventud Antoniana hacia Tucumán, donde el equipo salteño enfrentó a Tucumán Central por el Torneo Federal A. Durante los procedimientos se secuestraron armas blancas, marihuana y tres personas terminaron detenidas.
Según informó la Dirección General de Unidades Especiales, el dispositivo comenzó a las 6.30 de la mañana y se desarrolló en los destacamentos fronterizos Cabo Juan C. Vallejo y Río Tala. Participaron efectivos de distintas áreas especiales, entre ellas Operaciones Motorizadas, Caballería y Canes, Delitos Rurales y Ambientales y personal de Drogas Peligrosas.
En los controles preventivos realizados sobre los colectivos que trasladaban a los hinchas, los uniformados secuestraron cuchillos, una navaja, trinchetas, una bola de plástico y 18 gramos de marihuana fraccionada.
Posteriormente, las fuerzas de seguridad conformaron una cápsula de custodia para acompañar la caravana hasta el estadio tucumano. El operativo incluyó doce colectivos de doble piso y ocho vehículos particulares, que arribaron al estadio alrededor de las 16.20 sin incidentes de gravedad durante el trayecto.
Sin embargo, al momento del ingreso del público visitante al estadio, tres hombres fueron aprehendidos por efectivos de la Dirección de Operaciones Motorizadas de Tucumán, acusados de “atentado y resistencia a la autoridad”. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Seccional Segunda de la Unidad Regional Capital.
El operativo estuvo supervisado por autoridades de Unidades Especiales y jefes de distintas divisiones policiales. Desde sectores vinculados al procedimiento volvieron a expresar preocupación por los reiterados episodios de violencia y secuestro de elementos peligrosos en los traslados de barras e hinchas, especialmente en los controles sobre Rosario de la Frontera.