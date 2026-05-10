Secuestran cuchillos, trinchetas y marihuana en controles a simpatizantes de Juventud Antoniana

El operativo estuvo supervisado por autoridades de Unidades Especiales y jefes de distintas divisiones policiales. Desde sectores vinculados al procedimiento volvieron a expresar preocupación por los reiterados episodios de violencia y secuestro de elementos peligrosos en los traslados de barras e hinchas, especialmente en los controles sobre Rosario de la Frontera.