Secciones
Seguridad

Imputan a una banda por traficar droga en camiones con limones

Las detenciones se produjeron a raíz de un operativo realizado sobre la ruta 9, en Trancas.

MODALIDAD. La banda escondía droga en camiones con alimentos. MODALIDAD. La banda escondía droga en camiones con alimentos.
Por Micaela Pinna Otero Hace 19 Hs

Resumen para apurados

  • La Fiscalía Federal de Salta imputó a seis personas por traficar 150 kilos de droga en camiones de limones desde Jujuy a Tucumán a fines de marzo para su distribución regional.
  • Tras escuchas telefónicas, se detectó el uso de un comedor comunitario como pantalla. La droga se ocultaba en bolsas de cítricos, escoltada por coches punteros para evadir controles.
  • La jueza dictó seis meses de prisión preventiva mientras se busca al líder prófugo. El caso expone nuevas modalidades de logística narco en el norte argentino y refuerza la vigilancia.
Resumen generado con IA

La Fiscalía Federal de Salta formuló cargos en contra de seis acusados de integrar una banda narcocriminal que enviaba drogas en camiones de fruta y usaba un comedor comunitario como pantalla. Los imputados estarán bajo prisión preventiva por los próximos seis meses mientras avanza la pesquisa y se intenta dar con el líder de la agrupación.

La investigación fue iniciada por el fiscal Ricardo Toranzo al sospechar la existencia de una organización que enviaba droga oculta en cargamentos con alimentos. A fines de marzo, mediante un gran operativo encabezado por Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los oficiales detuvieron en Trancas a un camión que transportaba 150 kilos de cocaína y marihuana escondidos entre bolsas de limones.

Intervenciones telefónicas

Según explicó Toranzo, a partir de otra pesquisa desarrollada en 2024 surgieron referencias sobre tres sospechosos vinculados a maniobras de tráfico de drogas desde Jujuy hacia Tucumán y, en algunos casos, Mendoza. Entre ellos, aparecía mencionado el aún prófugo Z.O.T. Con esos antecedentes, la fiscalía impulsó intervenciones telefónicas de las que surgieron conversaciones compatibles con actividades de narcotráfico. En una de ellas, el ahora prófugo hablaba de la necesidad de trasladar droga a un paraje de Tucumán y de conseguir transportistas para la maniobra.

Secuestran más de 21 kilos de cocaína en Simoca

Secuestran más de 21 kilos de cocaína en Simoca

El 28 de marzo, cuando la maniobra estaba lista para ejecutarse, se detectó la orden de avanzar con el transporte. De acuerdo con la pesquisa, uno de ellos se encargó de introducir la droga dentro de bolsas con limones, mientras que otros tres cumplieron el rol de “coche puntero”. El 29 de marzo llevaron a cabo el procedimiento y secuestraron 144 paquetes de droga ocultos dentro de las citadas bolsas. 50 de ellas contenían 52 kilos de cocaína, mientras que las restantes tenían 100 kilos de marihuana. Tras el hallazgo fueron detenidos el conductor del camión y su acompañante. Días después se desarrollaron diferentes allanamientos en Jujuy y detuvieron a otros cuatro sospechosos.

Secuestran más de 54 kilos de cocaína en operativos en Catamarca, Salta y Santiago del Estero

Secuestran más de 54 kilos de cocaína en operativos en Catamarca, Salta y Santiago del Estero

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, uno de los aspectos llamativos de la investigación fue que el principal señalado desarrollaba sus actividades desde un domicilio donde funcionaba un comedor comunitario, utilizado presuntamente como pantalla.

El 1 de abril Toranzo imputó a los seis detenidos como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y solicitó que fueran sometidos a seis meses de preventiva. La jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, confirmó las medidas de coerción solicitadas, aunque tres en modalidad efectiva y los otros tres con arresto domiciliario.

Temas TucumánSaltaMendozaJujuyGendarmería Nacional ArgentinaNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
1

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta
2

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
3

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
4

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes
5

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
4

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
5

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Más Noticias
“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

Estudiante de Psicología detenido en Tucumán: la página del meme dio su versión y cuestionó la investigación

Estudiante de Psicología detenido en Tucumán: la página del meme dio su versión y cuestionó la investigación

La Casa Histórica de Tucumán tiene nueva conducción: quién es Javier Vázquez

La Casa Histórica de Tucumán tiene nueva conducción: quién es Javier Vázquez

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Caso Lebbos: “Se eligió a dedo a quién acusar para que la causa no prescribiera”, dijo la defensa de Kaleñuk

Caso Lebbos: “Se eligió a dedo a quién acusar para que la causa no prescribiera”, dijo la defensa de Kaleñuk

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Comentarios