Imputan a una banda por traficar droga en camiones con limones

Resumen para apurados
- La Fiscalía Federal de Salta imputó a seis personas por traficar 150 kilos de droga en camiones de limones desde Jujuy a Tucumán a fines de marzo para su distribución regional.
- Tras escuchas telefónicas, se detectó el uso de un comedor comunitario como pantalla. La droga se ocultaba en bolsas de cítricos, escoltada por coches punteros para evadir controles.
- La jueza dictó seis meses de prisión preventiva mientras se busca al líder prófugo. El caso expone nuevas modalidades de logística narco en el norte argentino y refuerza la vigilancia.
La Fiscalía Federal de Salta formuló cargos en contra de seis acusados de integrar una banda narcocriminal que enviaba drogas en camiones de fruta y usaba un comedor comunitario como pantalla. Los imputados estarán bajo prisión preventiva por los próximos seis meses mientras avanza la pesquisa y se intenta dar con el líder de la agrupación.
La investigación fue iniciada por el fiscal Ricardo Toranzo al sospechar la existencia de una organización que enviaba droga oculta en cargamentos con alimentos. A fines de marzo, mediante un gran operativo encabezado por Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los oficiales detuvieron en Trancas a un camión que transportaba 150 kilos de cocaína y marihuana escondidos entre bolsas de limones.
Intervenciones telefónicas
Según explicó Toranzo, a partir de otra pesquisa desarrollada en 2024 surgieron referencias sobre tres sospechosos vinculados a maniobras de tráfico de drogas desde Jujuy hacia Tucumán y, en algunos casos, Mendoza. Entre ellos, aparecía mencionado el aún prófugo Z.O.T. Con esos antecedentes, la fiscalía impulsó intervenciones telefónicas de las que surgieron conversaciones compatibles con actividades de narcotráfico. En una de ellas, el ahora prófugo hablaba de la necesidad de trasladar droga a un paraje de Tucumán y de conseguir transportistas para la maniobra.
El 28 de marzo, cuando la maniobra estaba lista para ejecutarse, se detectó la orden de avanzar con el transporte. De acuerdo con la pesquisa, uno de ellos se encargó de introducir la droga dentro de bolsas con limones, mientras que otros tres cumplieron el rol de “coche puntero”. El 29 de marzo llevaron a cabo el procedimiento y secuestraron 144 paquetes de droga ocultos dentro de las citadas bolsas. 50 de ellas contenían 52 kilos de cocaína, mientras que las restantes tenían 100 kilos de marihuana. Tras el hallazgo fueron detenidos el conductor del camión y su acompañante. Días después se desarrollaron diferentes allanamientos en Jujuy y detuvieron a otros cuatro sospechosos.
De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, uno de los aspectos llamativos de la investigación fue que el principal señalado desarrollaba sus actividades desde un domicilio donde funcionaba un comedor comunitario, utilizado presuntamente como pantalla.
El 1 de abril Toranzo imputó a los seis detenidos como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y solicitó que fueran sometidos a seis meses de preventiva. La jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, confirmó las medidas de coerción solicitadas, aunque tres en modalidad efectiva y los otros tres con arresto domiciliario.