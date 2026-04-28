Imputan a una banda por traficar droga en camiones con limones

El 28 de marzo, cuando la maniobra estaba lista para ejecutarse, se detectó la orden de avanzar con el transporte. De acuerdo con la pesquisa, uno de ellos se encargó de introducir la droga dentro de bolsas con limones, mientras que otros tres cumplieron el rol de “coche puntero”. El 29 de marzo llevaron a cabo el procedimiento y secuestraron 144 paquetes de droga ocultos dentro de las citadas bolsas. 50 de ellas contenían 52 kilos de cocaína, mientras que las restantes tenían 100 kilos de marihuana. Tras el hallazgo fueron detenidos el conductor del camión y su acompañante. Días después se desarrollaron diferentes allanamientos en Jujuy y detuvieron a otros cuatro sospechosos.