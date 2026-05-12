Galerías en la Feria de Arte: definen los participantes del evento en la Sociedad Rural

La primera edición de ARTUC, la feria de arte contemporáneo de Tucumán, ya tiene sus participantes seleccionados por el jurado del evento que se realizará en la Sociedad Rural de Tucumán del 25 al 28 de junio, dirigido por Fredesvinda Denis y Juan Grande.
Por Tucumán intervendrán Biomba Galería, Rusia/Galería, Consultorio, Nivel 2, Cova d’Art, Fausto Galería, Casa Aconquija, Estudio Abasto, Radar Galería, Galpón 20.99, Fulana Galería, Linde Contemporánea y Maleza Estudio, junto a los proyectos jóvenes Maskay Gallery y Divina Yunta. También participarán por Salta BAC Galería, La Arte Galería y Mamoré Arte; por Jujuy, Guilla Galería y Cobalto Espacio de Arte; y por Buenos Aires, Pólvora, El Local, Roseum Arte Contemporáneo, Crudo Arte Contemporáneo (también presente en Rosario), Galería Vía Monte, Gbelich Contemporáneo y Departamento 112. La agenda de actividades comprende exposiciones, conferencias, charlas, debates y espacios de encuentro entre creadores y público.