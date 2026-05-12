Galerías en la Feria de Arte: definen los participantes del evento en la Sociedad Rural

Por Tucumán intervendrán Biomba Galería, Rusia/Galería, Consultorio, Nivel 2, Cova d’Art, Fausto Galería, Casa Aconquija, Estudio Abasto, Radar Galería, Galpón 20.99, Fulana Galería, Linde Contemporánea y Maleza Estudio, junto a los proyectos jóvenes Maskay Gallery y Divina Yunta. También participarán por Salta BAC Galería, La Arte Galería y Mamoré Arte; por Jujuy, Guilla Galería y Cobalto Espacio de Arte; y por Buenos Aires, Pólvora, El Local, Roseum Arte Contemporáneo, Crudo Arte Contemporáneo (también presente en Rosario), Galería Vía Monte, Gbelich Contemporáneo y Departamento 112. La agenda de actividades comprende exposiciones, conferencias, charlas, debates y espacios de encuentro entre creadores y público.