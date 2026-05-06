Jujuy: un perro de Gendarmería encontró 10 kilos de cocaína ocultos en mochilas dentro de un colectivo

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.150, en la localidad de Pampa Blanca, donde efectivos de la Sección Seguridad Vial “Perico” y de la Sección Núcleo, dependientes del Escuadrón 53 “Jujuy”, detuvieron la marcha del transporte de pasajeros para un control de rutina.