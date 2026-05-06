Jujuy: un perro de Gendarmería encontró 10 kilos de cocaína ocultos en mochilas dentro de un colectivo

Resumen para apurados
- Gendarmería incautó 10 kilos de cocaína en un micro en Jujuy que iba a Córdoba. Dos mujeres fueron detenidas tras un control de rutina realizado por un perro antinarcóticos.
- Sucedió en la Ruta 34, Pampa Blanca, donde un can marcó dos mochilas con 10 paquetes de droga. Los peritajes confirmaron la sustancia y se incautó dinero en efectivo a las pasajeras.
- El operativo refuerza la vigilancia en rutas críticas del norte argentino. Las detenidas enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737 bajo la órbita de la Justicia Federal local.
Un operativo de Gendarmería Nacional permitió incautar más de 10 kilos de cocaína que eran transportados en un ómnibus de larga distancia con destino a Córdoba. Dos mujeres fueron detenidas tras la intervención clave de un perro detector de narcóticos.
El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.150, en la localidad de Pampa Blanca, donde efectivos de la Sección Seguridad Vial “Perico” y de la Sección Núcleo, dependientes del Escuadrón 53 “Jujuy”, detuvieron la marcha del transporte de pasajeros para un control de rutina.
El rol clave del perro antinarcóticos
Durante la inspección del colectivo, los gendarmes contaron con la colaboración de un can de la Fuerza, que al pasar por uno de los asientos reaccionó de manera exaltada, señalando la posible presencia de estupefacientes.
El asiento estaba ocupado por una mujer que llevaba dos mochilas. Ante la sospecha, los efectivos dieron intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que autorizó la apertura de los equipajes.
En presencia de testigos, los uniformados hallaron en el interior de las mochilas diez paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca.
Confirmación: más de 10 kilos de cocaína
Las pruebas realizadas por personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron que se trataba de cocaína. El peso total de la droga secuestrada ascendió a 10 kilos con 310 gramos.
En el marco del operativo, los gendarmes también identificaron a otra mujer que acompañaba a la principal sospechosa y que llevaba dinero en efectivo, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra vinculada al tráfico de estupefacientes.
Detenidas y a disposición de la Justicia
Por disposición de la Unidad Fiscal Federal interviniente, ambas mujeres quedaron detenidas por infracción a la Ley 23.737, que penaliza el tráfico y la tenencia de drogas.
Además, se ordenó el secuestro de la droga, del dinero en efectivo y de otros elementos considerados de interés para la causa.
Controles en rutas clave
El operativo se inscribe en los controles que las fuerzas de seguridad realizan en rutas estratégicas del norte argentino, utilizadas con frecuencia para el traslado de droga hacia distintos puntos del país.
La intervención del perro detector volvió a ser determinante para desbaratar la maniobra y evitar que la sustancia ilegal llegara a destino.