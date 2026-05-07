La oposición pidió una sesión especial en Diputados para avanzar con la interpelación a Adorni

Resumen para apurados
- La oposición pidió una sesión especial en Diputados para el 14 de mayo para interpelar a Manuel Adorni y debatir una moción de censura por denuncias de presunto enriquecimiento.
- Impulsado por Esteban Paulón, el bloque busca emplazar a las comisiones oficialistas. Necesitan 129 diputados para el quórum y mayorías especiales al no tener dictamen previo.
- Este pedido eleva la tensión entre el Gobierno y el Congreso. El resultado del jueves definirá la fuerza legislativa opositora y el impacto de las denuncias contra el funcionario.
La oposición en la Cámara de Diputados solicitó una sesión especial para el próximo jueves 14 de mayo con el objetivo de discutir los proyectos que impulsan la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y una eventual moción de censura en su contra.
El pedido fue encabezado por el diputado socialista Esteban Paulón y contó con el acompañamiento de legisladores de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, sectores críticos del radicalismo, el Frente de Izquierda y diputados provinciales, consignó TN.
Para habilitar la sesión, la oposición deberá reunir quórum propio, es decir, contar con al menos 129 diputados nacionales sentados en sus bancas al momento de abrir el recinto.
Sin embargo, los proyectos todavía no tienen dictamen de comisión, por lo que para ser tratados necesitarían mayorías especiales, un escenario que aparece como complejo para los bloques opositores.
Ante esa dificultad, Paulón y el resto de los legisladores buscarán avanzar con un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas conducidas por representantes de La Libertad Avanza.
La intención es fijar día y hora para que esas comisiones comiencen a debatir las iniciativas opositoras que apuntan a volver a sentar a Adorni en el recinto de la Cámara baja.
En este caso, la convocatoria ya no estaría vinculada a la presentación de un informe de gestión, sino a que el jefe de Gabinete brinde explicaciones sobre las denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito que motivaron los pedidos de interpelación.