“Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron”, dijo Adorni sobre las acusaciones en su contra

Al ser consultado sobre el origen del dinero para comprar las propiedades que posee junto a su esposa, Bettina Angeletti, el jefe de Gabinete dijo: “No puedo interferir en causas judiciales. La causa no tiene gollete y no va a prosperar en términos de culpabilidad. No tiene ningún sustento. No quiero pecar al entrar a interferir pero yo lo dije en el final del informe, no sólo que no soy culpable sino que va a quedar comprobado en la Justicia. Y en el medio hubo un montón de mentiras, sacaron conclusiones equivocadas”.