“Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron”, dijo Adorni sobre las acusaciones en su contra
El jefe de Gabinete negó irregularidades en su patrimonio, defendió sus viajes personales y aseguró que la investigación judicial carece de sustento y se aclarará en la Justicia.
Resumen para apurados
- Manuel Adorni rechazó este viernes en radio las acusaciones por su patrimonio y viajes, calificándolas de 'carnicería mediática' y afirmando que la causa judicial no prosperará.
- El funcionario negó irregularidades en sus bienes y supuestos vínculos offshore. Aseguró que las denuncias son falsas y confirmó que no renunciará a su cargo en el Poder Ejecutivo.
- La resolución del caso será clave para la imagen del gabinete. En paralelo, el oficialismo anunció que denunciará por presunto espionaje al diputado opositor Rodolfo Tailhade.
Con un tono enfático y en defensa de su accionar, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó esta viernes las acusaciones en su contra por el origen de los fondos con los que adquirió propiedades y realizó viajes al exterior, y sostuvo que la causa judicial abierta “no va a prosperar”.
En una entrevista radial con el periodista Luis Gasulla en El Observador, Adorni volvió a cuestionar el tratamiento mediático del caso. “Las explicaciones hay que darlas en la Justicia. No tengo que justificar cosas que no están mal”, afirmó.
En ese sentido, el funcionario apuntó contra lo que consideró una cobertura distorsionada. “Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron. A muchos no les importa la verdad, les importa el show mediático. Fueron 45 días de mentiras sistemáticas”.
Al ser consultado sobre el origen del dinero para comprar las propiedades que posee junto a su esposa, Bettina Angeletti, el jefe de Gabinete dijo: “No puedo interferir en causas judiciales. La causa no tiene gollete y no va a prosperar en términos de culpabilidad. No tiene ningún sustento. No quiero pecar al entrar a interferir pero yo lo dije en el final del informe, no sólo que no soy culpable sino que va a quedar comprobado en la Justicia. Y en el medio hubo un montón de mentiras, sacaron conclusiones equivocadas”.
Tras eso, negó las versiones sobre una sociedad off shore con Marcelo Grandio, amigo suyo con quien viajó de vacaciones a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval en febrero. Sin embargo, no mencionó los contratos que Grandio tiene con la TV Pública, eje que el propio Adorni controla en el Gobierno.
Sobre otra acusación vinculada a una propiedad en Martínez, afirmó: “No solo que no es mío, sino que no sé ni qué es lo que publican. No conozco el domicilio. Nunca fui ahí”.
En otro tramo, se refirió a versiones sobre viajes personales: “Dijeron que me fui a Disney. Yo no conozco Disney, nunca fui en mi vida”. También rechazó haber estado en Río de Janeiro: “En los días que dijeron que estaba allá, yo estaba dando conferencias de prensa. Lo podés confirmar”.
Consultado sobre si pensó en renunciar en medio de la polémica, respondió: “No, para nada. Jamás. Ni yo, ni el presidente, ni Karina Milei. Somos un equipo”. Y añadió: “Las renuncias están todas arriba del escritorio del Presidente desde el 10 de diciembre”.
Por otra parte, confirmó que el Gobierno denunciará al diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje. “Tenía detalles de movimientos míos y de mi familia de una procedencia que hay que explicar”, afirmó.
Durante la entrevista, también habló de la reapertura de la sala de prensa en Casa Rosada, que se había cerrado tras la difusión de grabaciones no autorizadas. “Se entendió que por cuestiones de seguridad había que revisar protocolos”, explicó.
En ese sentido, indicó que la medida estuvo a cargo de Casa Militar y que el objetivo fue evitar filmaciones en áreas restringidas. “No se puede permitir que filmen en lugares donde está prohibido”, sostuvo.
Según detalló, la sala volvería a funcionar con modificaciones: “Va a haber una revisión de protocolos”. Y agregó: “Creo que el lunes el ingreso de los periodistas acreditados vuelve a la normalidad”.
También anticipó que retomaría el contacto con la prensa: “La semana que viene va a haber una conferencia. Si no es el lunes, será el martes”.
Hacia el final del reportaje, el presidente Javier Milei envió un mensaje grabado como si fuera un oyente más del programa. “Deseo enviarles un feliz Día del Trabajador a todos los argentinos de bien”, expresó.