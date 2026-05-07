Tabar le respondió a Milei tras ser señalado como "militante K": "Tristeza, angustia y dolor"

Tras esas declaraciones, el contratista respondió a través de una cuenta de X creada especialmente para el descargo. Allí mencionó tanto al jefe de Estado como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y escribió: “Tristeza, Angustia, dolor en el corazon, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza, catalogarme de militante K y de prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!”.