Tabar le respondió a Milei tras ser señalado como "militante K": "Tristeza, angustia y dolor"

Resumen para apurados
- El contratista Matías Tabar respondió a Javier Milei luego de que el Presidente lo tildara de 'militante K' tras su declaración judicial sobre las reformas de Manuel Adorni.
- Tabar afirmó ante la Justicia que el jefe de Gabinete pagó U$S 245.000 por obras en un country. El profesional aportó pruebas y negó vínculos políticos con el kirchnerismo.
- El conflicto eleva la presión sobre la investigación patrimonial de Adorni, quien deberá justificar sus gastos ante la Justicia antes del vencimiento del plazo el 31 de julio.
Luego de su declaración ante la Justicia, en la que afirmó que Manuel Adorni le pagó U$S 245.000 por las refacciones realizadas en la casa que el jefe de Gabinete adquirió en el country Indio Cuá, Matías Tabar tuvo un cruce con el Presidente.
La reacción del contratista llegó después de la defensa pública que realizó Javier Milei del ministro coordinador durante una entrevista en LN+, donde además anticipó que Adorni tiene previsto mostrar los números para justificar sus gastos antes del vencimiento del plazo establecido para el 31 de julio.
En esa entrevista, el Presidente apuntó directamente contra Tabar y lo definió como un “mentiroso, militante kirchnerista”. Además, sostuvo que “es muy dudoso todo su prontuario”.
Tras esas declaraciones, el contratista respondió a través de una cuenta de X creada especialmente para el descargo. Allí mencionó tanto al jefe de Estado como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y escribió: “Tristeza, Angustia, dolor en el corazon, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza, catalogarme de militante K y de prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!”.
La exposición pública de Tabar se produjo pocos días después de conocerse detalles de su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita. Allí explicó que los trabajos en la vivienda de Adorni se realizaron entre octubre de 2024 y julio de 2025 y precisó que no solo estuvo a cargo de las refacciones estructurales, sino también de otros aspectos vinculados a la renovación integral del hogar, incluidos los muebles.
Según detalló, la propiedad tenía unos 400 metros cuadrados y las remodelaciones abarcaron la entrada, el garaje, la galería, las escaleras y la pintura interior. También se realizaron tareas de enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos en la cocina, especialmente en mesadas, isla y desayunador, además de ajustes de iluminación y otras mejoras generales.
En ese marco, Tabar entregó ante la fiscalía documentación vinculada a las compras realizadas para la obra y aportó el detalle completo de los ítems utilizados en la renovación de la vivienda. Además, presentó fotos y videos del antes y el después de los trabajos.
El contratista es socio del grupo Alta Arquitectura, firma creada en 2021 junto a un matrimonio amigo. La empresa se dedica a la consultoría, desarrollo y control de proyectos de obras públicas y privadas, construcción, decoración y operaciones inmobiliarias y financieras relacionadas.
También trascendió que fue contratado en distintas oportunidades por la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, distrito donde se encuentra el country de Adorni. La última licitación registrada corresponde a 2021 y fue para la compra de equipamiento destinado a cámaras de seguridad por más de $3 millones.
En sus redes sociales, Tabar exhibe dos perfiles bien marcados, según publicó Infobae. Por un lado, comparte publicaciones vinculadas a su pasión por el triatlón y participa en competencias de ultraresistencia Ironman. Por otro, mantiene una postura abiertamente antiperonista.
Durante 2023 reposteó en Facebook publicaciones críticas contra Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. También rechazó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027 y apuntó contra dirigentes sindicales como Roberto Baradel.
Incluso, en Threads había respaldado públicamente a Manuel Adorni antes de que avanzara la investigación judicial. Allí comentó una publicación que definía al funcionario como “el domador número 1”, en referencia tanto a la remodelación de la vivienda en el country como a la compra de un departamento en Caballito, causas que actualmente están bajo investigación.