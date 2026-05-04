El arquitecto de la casa de Adorni en el country dijo que las refacciones costaron U$S245.000

En cuanto a la propiedad en el country Indio Cuá, según el expediente, la escritura de la casa se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster. Sin embargo, el dato clave es que el cambio de titularidad todavía no se registró en el municipio de Exaltación de la Cruz.