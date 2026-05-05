Ordenan peritar el celular del contratista que refaccionó la casa de Manuel Adorni en el country

Resumen para apurados
- La Justicia ordenó peritar el celular de Matías Tabar por las refacciones de U$S 245.000 en la casa de Manuel Adorni, ante la sospecha de contactos indebidos con el testigo clave.
- Tabar afirmó que Adorni pagó en efectivo y lo contactó antes de declarar. La fiscalía busca recuperar mensajes eliminados para verificar si hubo entorpecimiento de la investigación.
- El caso escala hacia una investigación por enriquecimiento ilícito. Se evaluará el patrimonio del funcionario y nuevos testimonios para contrastar ingresos con gastos de la obra.
La Justicia dispuso peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del country Indio Cua de Manuel Adorni. El objetivo es analizar registros de comunicaciones y otros mensajes intercambiados con el jefe de Gabinete.
La medida fue ordenada por el magistrado a partir de un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación. La decisión se conoció luego de que Tabar declarara bajo juramento de verdad que realizó refacciones en la vivienda por un monto estimado en U$S 245.000, que, según indicó, fueron abonadas en efectivo por el funcionario.
Durante su testimonio, el contratista afirmó que antes de presentarse en Comodoro Py recibió llamadas “temporales” de Adorni a través de WhatsApp. Según relató, en esos contactos el funcionario le habría ofrecido asesoramiento previo a su declaración. Tabar sostuvo que Adorni le manifestó que necesitaba hablar con él y que luego mantuvieron una conversación telefónica, en la que le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo se comunicara por el tema. El testigo explicó que en un primer momento lo consideró, pero tras consultar con una persona de confianza decidió rechazar ese contacto para evitar que se interpretara como la elaboración de una estrategia conjunta.
El análisis del dispositivo fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que intentará recuperar mensajes temporales o eliminados.
En paralelo, el fiscal Pollicita rechazó este martes un pedido de la diputada nacional Marcela Pagano para ordenar “la inmediata detención” de Adorni por supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación, a raíz del contacto con un testigo clave. La solicitud había sido presentada ante el juzgado federal de Ariel Lijo, pero la fiscalía consideró que no se verifican los riesgos procesales señalados. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, se evaluó que, en todo caso, podría analizarse la prohibición de contacto con testigos.
Refacciones por U$S 245.000
Tabar declaró que en agosto de 2024 fue contactado directamente por WhatsApp por Manuel Adorni, quien le informó que estaba por adquirir una casa en el lote 380 del country Indio Cuá Golf Club y le pidió que evaluara posibles refacciones. El contratista asistió al lugar junto a su socia y se reunió con el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
De acuerdo con su relato, el presupuesto inicial cercano a U$S 94.000 se incrementó hasta alcanzar unos U$S 245.000. También afirmó que todos los pagos se realizaron en efectivo, en dólares y sin emisión de facturas ni recibos.
El período de obra se extendió entre octubre de 2024 y julio de 2025. Tabar indicó que no solo se realizaron trabajos estructurales, sino también una renovación integral del hogar, incluyendo mobiliario.
En la vivienda, de unos 400 m², se intervinieron distintos sectores: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos en la cocina -como mesadas, isla y desayunador-, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.
El testigo aportó al fiscal documentación sobre las compras realizadas para la obra, con el detalle de cada uno de los ítems utilizados en la renovación. También presentó fotos y videos del antes y después de la propiedad.
Cómo sigue la causa
En el marco de la investigación, mañana declarará otro testigo: Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que vendió a los Adorni su departamento en el barrio porteño de Caballito. Según consta en la causa, esa operación se realizó con un pago de U$S 30.000 en efectivo y otros U$S 200.000 sin intereses, que el jefe de Gabinete deberá cancelar en noviembre próximo.
En paralelo, ya se solicitó un informe sobre la evolución patrimonial del matrimonio. En caso de detectarse inconsistencias, se podría intimar a Adorni a justificar su nivel de vida en relación con sus ingresos y, de no lograrlo, avanzar hacia un eventual llamado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.