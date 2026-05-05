Ordenan peritar el celular del contratista que refaccionó la casa de Manuel Adorni en el country

Durante su testimonio, el contratista afirmó que antes de presentarse en Comodoro Py recibió llamadas “temporales” de Adorni a través de WhatsApp. Según relató, en esos contactos el funcionario le habría ofrecido asesoramiento previo a su declaración. Tabar sostuvo que Adorni le manifestó que necesitaba hablar con él y que luego mantuvieron una conversación telefónica, en la que le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo se comunicara por el tema. El testigo explicó que en un primer momento lo consideró, pero tras consultar con una persona de confianza decidió rechazar ese contacto para evitar que se interpretara como la elaboración de una estrategia conjunta.