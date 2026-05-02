Los ruidos de la interna: Adorni se inmola como mascarón de proa y Luis Caputo se desmarca

Está claro que lo que para uno es diagnóstico, para el otro es amenaza y en ese tironeo, el ministro parece resguardarse: al reconocer públicamente las dificultades quizás se esté protegiendo frente a sus pares y ante la comunidad empresarial, dejando constancia de que no niega la realidad, pero que tiene un plan para enfrentarla. Si esta hipótesis se confirma, su último discurso no sólo expone los resultados reales de la política económica, sino también la tensión de un gobierno que está limado más por las internas que por circunstancias externas, ya que la guerra –salvo en los combustibles- apenas se notó en la Argentina. Las excusas que remiten a elecciones de medio año atrás suenan cada vez menos sólidas y lo que queda en evidencia es que hoy el ruido político erosiona más que los números.