Adorni esquivó preguntas en la sala de prensa y la Justicia sigue presionando

El contratista declaró que Adorni le ofreció “ayuda” o la posibilidad de que su equipo lo contactara para tratar el tema de la declaración. Tabar detalló ante la Justicia que el funcionario le pagó en efectivo y sin factura un total de US$ 245.000 por las remodelaciones en su casa de Exaltación de la Cruz, un dato que no coincidiría con la capacidad de ahorro declarada por el ministro coordinador. Con ese dinero, se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas.