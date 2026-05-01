Causa Andis: la Justicia ordenó peritar los audios de Spagnuolo para descartar el uso de Inteligencia Artificial

La pericia, que estará a cargo de la Dirección Criminalística de Gendarmería Nacional, respondió a una orden de la Cámara Federal. El tribunal de alzada rechazó un planteo de nulidad de los acusados, pero exigió corroborar la veracidad del material aportado por el periodista Mauro Federico, el cual mencionó supuestos esquemas de corrupción que salpican a figuras del entorno presidencial, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.