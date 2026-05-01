Causa Andis: la Justicia ordenó peritar los audios de Spagnuolo para descartar el uso de Inteligencia Artificial

Resumen para apurados
- El juez Ariel Lijo ordenó peritar audios de Diego Spagnuolo, ex titular de Andis, para verificar su autenticidad o el uso de IA ante denuncias de corrupción en Buenos Aires.
- Gendarmería analizará grabaciones aportadas por el periodismo. La defensa alega que son falsas mientras se investiga un esquema de retornos y pagos irregulares a proveedores.
- El peritaje definirá la validez de las pruebas en una causa que afecta al entorno presidencial y marcará un precedente sobre el uso de IA en la justicia federal argentina.
El juez federal Ariel Lijo dispuso la realización de un estudio pericial clave sobre las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida buscará determinar la autenticidad de los audios y confirmar si fueron manipulados o creados mediante Inteligencia Artificial, tal como sostiene la defensa del ex funcionario.
La pericia, que estará a cargo de la Dirección Criminalística de Gendarmería Nacional, respondió a una orden de la Cámara Federal. El tribunal de alzada rechazó un planteo de nulidad de los acusados, pero exigió corroborar la veracidad del material aportado por el periodista Mauro Federico, el cual mencionó supuestos esquemas de corrupción que salpican a figuras del entorno presidencial, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
A pesar de que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi no utilizaron originalmente estos audios como prueba de cargo, la defensa de Spagnuolo intenta invalidar la causa al alegar que son "fakes" creados digitalmente.
Mientras tanto, la investigación avanza sobre un presunto sistema de retornos y direccionamiento de pagos millonarios a proveedores de medicamentos e insumos de alto costo.