Vocación y chance laboral en Argentina: ¿las personas trabajan de lo que estudiaron?

El 61% de los talentos en Argentina no trabaja en un área relacionada con su formación académica. Así lo revela el estudio ¿Trabajás de lo que soñabas? de Bumeran, la App líder de empleo en Latinoamérica, que explora la relación entre sueños, estudios y trabajo en el país. La tendencia es a la baja: se ubica 2 puntos porcentuales por debajo del estudio realizado en 2025, cuando el 63% de los talentos trabajaba en un rol no relacionado con sus estudios. A nivel regional, Argentina lidera por 5 puntos en el ranking de talentos por país que no trabajan de lo que estudiaron. Le sigue Panamá con el 58%; Ecuador con el 57%; y Chile con el 55%. Perú, por el contrario, revierte la tendencia con el 70% de los talentos que sí se dedica a algo relacionado con su formación.