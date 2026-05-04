Vocación y chance laboral en Argentina: ¿las personas trabajan de lo que estudiaron?

El 61% de los talentos en Argentina no trabaja en un área relacionada con su formación académica. Así lo revela el estudio ¿Trabajás de lo que soñabas? de Bumeran, la App líder de empleo en Latinoamérica, que explora la relación entre sueños, estudios y trabajo en el país. La tendencia es a la baja: se ubica 2 puntos porcentuales por debajo del estudio realizado en 2025, cuando el 63% de los talentos trabajaba en un rol no relacionado con sus estudios. A nivel regional, Argentina lidera por 5 puntos en el ranking de talentos por país que no trabajan de lo que estudiaron. Le sigue Panamá con el 58%; Ecuador con el 57%; y Chile con el 55%. Perú, por el contrario, revierte la tendencia con el 70% de los talentos que sí se dedica a algo relacionado con su formación.
Las mujeres
Si se considera el género de los talentos, el 70% de las personas de otros géneros menciona que no trabaja de algo relacionado a lo que estudió, el 61% de los que se identifican como hombres; y el 59% de las que se identifican como mujeres. Las mujeres son quiénes cuentan con trabajos más afines a su formación académica.
Al analizar los resultados por franja etaria, se observa que el 74% de los talentos entre 18 y 30 años no trabaja en algo relacionado con su área de formación. En la misma línea, el 59% de las personas entre los 30 y 50 años; y el 52% de los talentos mayores a 50 años menciona lo mismo. La tendencia es clara: a mayor edad hay una mayor correlación entre estudios y trabajo. ¿Qué sienten los talentos frente a esta situación? El 35% dice que siente agradecimiento por tener empleo, aunque no sea en su área de formación o profesión soñada; el 31% siente frustración por no ejercer de lo que estudió o soñó; y el 12% experimenta insatisfacción.