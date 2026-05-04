Las “trampas” en los tratados sobre armas nucleares

Vale precisar, elementalmente: el TNP es un tratado para la “no proliferación”, para que nadie más -“aparte de los cinco”- pueda acceder a las armas nucleares. Claro que en el TNP hay un artículo, el VI, pocas veces citado. Casi disimulado, que expresa: “Cada Parte en el Tratado se compromete a proseguir negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional (subrayado, para esta columna). Ni la “cesación de la carrera…”, ni “en fecha cercana” ni el “desarme nuclear” adquirieron corporeidad de acto realizado tras nada menos que 56 años desde que esos compromisos fueron plasmados en el texto del TNP. En ese período de más de medio siglo el TNP fue puntillosamente incumplido en lo esencial, evidenciado en esos tres aspectos subrayados más arriba. Como si no estuviesen escritos en el texto que solemnemente suscribieron y ratificaron nada menos que 190 países. Casi todo, menos lo insubstancial y meramente descriptivo en el texto del TNP devino, en los hechos –insistimos, tras 56 años- en el españolísimo “papel mojado”. No sólo que lo de la proliferación fue una aspiración absolutamente incumplido sino que el “Tratado”, inoperatividad en ristre, complacía como una bendición no sacra a quienes lo suscribieron con un grado de “inocencia operativa” y de un mítico “por las dudas” o el remanido “peor es nada”, filosofía de vida de los contaminados de pereza.