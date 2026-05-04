Salta busca prohibir TikTok e Instagram a menores de 13 años: qué dice el proyecto

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por los efectos del uso intensivo de redes sociales en edades tempranas. Entre los argumentos expuestos por los impulsores se destacan los riesgos asociados a la exposición digital, como situaciones de grooming, acoso virtual, contacto con desconocidos, acceso a material inapropiado y posibles consecuencias sobre la salud emocional.