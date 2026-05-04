Salta busca prohibir TikTok e Instagram a menores de 13 años: qué dice el proyecto
Un proyecto que será debatido en la Cámara de Diputados propone restringir el acceso de menores de 13 años a redes sociales y exigir supervisión parental para adolescentes, con el objetivo de reforzar la protección frente a riesgos digitales.
Resumen para apurados
- Diputados de Salta debaten un proyecto para prohibir redes sociales a menores de 13 años y exigir control parental hasta los 16, con el fin de prevenir el acoso y grooming digital.
- La propuesta de los diputados Kripper y Taibo exige a las plataformas sistemas de verificación de edad y prevé multas severas. Salta ya cuenta con antecedentes como la Ley Mica Ortega.
- La norma marcaría un precedente regulatorio provincial sobre la responsabilidad de las tecnológicas. Se esperan campañas de concientización y su reglamentación en 180 días.
La Cámara de Diputados de Salta analizará este martes una propuesta legislativa que apunta a regular el uso de redes sociales entre niños, niñas y adolescentes, con foco en limitar el acceso temprano a plataformas como TikTok, Instagram y otras aplicaciones digitales.
El proyecto establece la prohibición de utilización de estas plataformas para menores de 13 años. Además, fija que los adolescentes de entre 14 y 16 años solo podrían acceder bajo control y autorización de sus padres, madres o tutores legales.
La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por los efectos del uso intensivo de redes sociales en edades tempranas. Entre los argumentos expuestos por los impulsores se destacan los riesgos asociados a la exposición digital, como situaciones de grooming, acoso virtual, contacto con desconocidos, acceso a material inapropiado y posibles consecuencias sobre la salud emocional.
Los legisladores sostienen que el objetivo es generar herramientas de prevención que permitan resguardar a los menores frente a amenazas cada vez más presentes en el entorno digital, así como promover un acompañamiento familiar más activo en el uso de la tecnología.
En los fundamentos del texto también se recuerda que la provincia ya adhirió a la normativa nacional orientada a prevenir el grooming, conocida como Ley Mica Ortega. Sin embargo, los autores consideran que la expansión y el impacto actual de las redes sociales exigen nuevas respuestas legislativas.
Otro de los puntos centrales del proyecto es que las empresas propietarias de estas plataformas deberán implementar sistemas de verificación y control de edad para usuarios con domicilio en Salta, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la norma en caso de ser aprobada.
La propuesta lleva la firma de los diputados Guillermo Kripper y Nicolás Taibo.
El proyecto: qué dice
La iniciativa legislativa establece un marco regulatorio para el uso de redes sociales por parte de menores de edad en Salta y fija restricciones concretas según la franja etaria.
El texto prohíbe de manera expresa la creación, registro y permanencia de cuentas en plataformas digitales para menores de 13 años. Para garantizar su cumplimiento, exige a las empresas implementar sistemas eficaces de verificación de edad.
En el caso de adolescentes de entre 14 y 16 años, el acceso quedaría habilitado únicamente con consentimiento expreso y supervisión de padres o representantes legales. Además, las plataformas deberán incorporar herramientas específicas como controles parentales accesibles, configuraciones de privacidad reforzadas por defecto, validación del consentimiento y canales ágiles para denunciar o eliminar contenidos perjudiciales.
La propuesta también determina que los mayores de 16 años podrán utilizar redes sociales sin autorización parental, aunque seguirán alcanzados por medidas generales de protección digital previstas para menores de 18 años.
Otro punto central es el régimen de sanciones para las plataformas que incumplan la normativa. Las multas previstas van desde apercibimientos hasta penalidades económicas de entre 500 y 100.000 unidades tributarias, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Además, el proyecto encomienda al Poder Ejecutivo provincial la puesta en marcha de campañas de prevención, educación y concientización sobre uso responsable de redes sociales, y establece un plazo de 180 días para reglamentar la ley en caso de ser aprobada.