Es tucumana, le sacaron media pelvis por un cáncer y se clasificó al Mundial de aguas abiertas

La marca la consiguió en el Oceanman de Córdoba, donde compitió en los 5 kilómetros de deporte adaptado. Pero ni siquiera ese momento fue convencional. El mal tiempo obligó a suspender la premiación. No hubo podio ni aplausos. La medalla se la entregaron en una oficina. La confirmación llegó después, en plena ruta, cuando ya volvía a Tucumán con su esposo y su hija de cinco años. “Le anticipé a mi esposo que iba a gritar”, dijo Maisano en diálogo con LA GACETA. “Y grité cuando volvíamos, a la altura de Frías. Fue una felicidad indescriptible, también un alivio después de tanto esfuerzo. Una sensación de plenitud inolvidable”, expresó Maisano, quien todavía no logra dimensionarlo.