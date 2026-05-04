La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

“Trabajamos en el área central pero también en la periferia, pero sólo tenemos cuatro cuadrillas y las tareas son enormes. El sistema no es el mismo para personas que tienen poder adquisitivo para comprar los materiales, como en barrio Norte, que en los barrios más vulnerables, que no tienen esa posibilidad. En un caso los vecinos pagan los materiales y en los otros lo hace el municipio y la mano de obra siempre está a cargo de la Municipalidad”, dijo Ocampo, y contó que los costos son bastante altos. Un metro cuadrado para una vereda de hormigón con tramas, como el que se hizo en el complejo Ledesma, cuesta $30.000 y se encarece si lleva mallas metálicas u otros materiales, como cuando hay ingreso de vehículos.