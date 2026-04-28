La Corte Suprema avaló la expulsión de un extranjero condenado por un delito grave

El eje del debate se centró en el artículo 62, inciso b, de la ley migratoria, que prevé la cancelación de la residencia cuando el extranjero haya sido condenado por un delito doloso con pena superior a cinco años. Para el máximo tribunal, una interpretación armónica de la norma permite concluir que la Dirección Nacional de Migraciones puede ejercer esa potestad en cualquier momento antes del vencimiento del plazo de dos años desde el cumplimiento de la condena, con un margen adicional de 30 días.