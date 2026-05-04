Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

“Vamos a instar al Superior Gobierno de la Provincia a que instruya a la Fiscal de Estado a presentarse tanto en la causa Penal como en el Juicio Civil y se soliciten todas las medidas tendientes a que se determine la falsedad del acta de matrimonio y del testamento, puesto que el millonario patrimonio del fallecido debería ingresar al Estado. Entendiendo que, con las millonarias sumas, podrían emplearse en la construcción de una escuela, en dar soluciones habitacionales a los inundados de La Madrid, crear un albergue para las personas en situación de calle, o cualquier otro tipo de obra necesaria para el pueblo tucumano”, finalizó Martínez López Pondal.