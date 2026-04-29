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Milei habló ante empresarios tras la exposición de Adorni: "No voy a aceptar la psicopateada de los kukas y los periodistas"

El Presidente participó de la Expo EFI 2026 en Buenos Aires, donde defendió los "logros" de su gestión y cuestionó con dureza al periodismo.

JAVIER MILEI. El Presidente participó de la Expo EFI 2026 en Buenos Aires, donde defendió los “logros” de su gestión y cuestionó con dureza al periodismo. JAVIER MILEI. El Presidente participó de la Expo EFI 2026 en Buenos Aires, donde defendió los “logros” de su gestión y cuestionó con dureza al periodismo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei defendió su gestión económica y lanzó duras críticas al periodismo este miércoles durante la Expo EFI 2026 en Buenos Aires ante un auditorio colmado de empresarios.
  • El mandatario destacó logros como la baja inflacionaria y el riesgo país, contrastando datos oficiales con una cobertura mediática que calificó despectivamente como psicopateada.
  • Esta intervención profundiza la tensión oficial con la prensa y ratifica un estilo de comunicación confrontativo, basado en la defensa personal y el rechazo a la asimetría de poder.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei brindó este miércoles por la tarde un discurso ante empresarios en la Expo EFI 2026, en la ciudad de Buenos Aires, donde volvió a defender lo que definió como los “logros” de su gestión y lanzó críticas al periodismo.

El mandatario habló luego de haber participado más temprano en la Cámara de Diputados, durante la sesión informativa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante su exposición, Milei sostuvo que existe una fuerte diferencia entre los indicadores económicos y la cobertura mediática. “Nunca en Argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación”, afirmó.

Al enumerar resultados de su gobierno, mencionó la baja de la inflación, el aumento del ahorro, la caída del riesgo país y la reforma laboral. Según planteó, esos avances respaldan su diagnóstico sobre el contraste entre cifras oficiales y lo que, a su entender, difunden los medios.

“Entiendo que no me quieran, algo que hasta podría compartir, pero por lo menos, primero, los datos”, reclamó. Y agregó: “Recibimos reconocimiento internacionalmente por nuestros logros. Pero como dice la frase: nadie es profeta en su tierra”.

Duras críticas al periodismo

En otro tramo de su discurso, el Presidente profundizó sus cuestionamientos a la prensa. “No voy a aceptar la psicopateada de los kukas y los periodistas. Voy a rematar sobre este grupo despreciable en un 95%”, sostuvo.

También se refirió a las críticas personales que, según dijo, recibió en los últimos meses. “Han dicho de todo sobre mí. Me han acusado de incestuoso, zoofílico y pedófilo. Creo que tengo derecho de defenderme”, expresó.

En ese sentido, defendió sus respuestas públicas y rechazó que afecten la libertad de expresión. “¿Qué creen que es el principio de no agresión? Los periodistas pueden pegar, pero también se puede responder. Eso no afecta a la libertad de expresión”, afirmó.

Además, cuestionó la idea de una supuesta asimetría en ese vínculo. “Si creen que hay asimetría, les pregunto: ¿en qué momento ejercí violencia?”, concluyó.

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