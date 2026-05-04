Pileta, cascada y jacuzzi: el detalle de las refacciones que hizo Adorni en su casa del country

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y Bettina Angeletti sumó nuevos elementos a partir de la declaración del contratista Matías Tabar en los tribunales de Comodoro Py. Allí, el encargado de las refacciones presentó una planilla detallada de gastos que expone cómo el presupuesto inicial de U$S 95.000 para la remodelación de una vivienda en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, escaló hasta un total de U$S 245.929.