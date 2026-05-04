El crimen de Paulina Lebbos, entre el reclamo de justicia y una investigación desastrosa

El veredicto final

El miércoles se conocerá el veredicto final y, tal vez, el cierre de una causa paradigmática. ¿Alcanzarán las pruebas que aportó el fiscal para determinar la culpabilidad de Soto? Nadie vio llegar a Paulina, ni la pelea con su pareja. Nadie escuchó gritos ni se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en el departamento, según el fiscal, a pesar de que había otras personas en la propiedad. Soto no tenía un vehículo como para cargar el cuerpo. Ni siquiera sabía manejar. Además, tal como se dijo en el juicio, hubo pistas que se descartaron. Al menos cuatro personas dijeron haber visto a Paulina con vida luego del 26 de febrero, pero nunca se profundizó en esos datos. La joven era acosada vía telefónica por vecinos de Soto. Incluso uno de los cabellos que ella tenía sobre el cuerpo, más precisamente en la mano, tenía coincidencias con el de uno de ellos, pero no hubo análisis de ADN determinantes para corroborar esto. ¿Qué pasó con el remisero que la llevó? Descartadas las pistas de los hijos del poder o la de la fiesta en El Cadillal, ¿qué puede haber pasado con la joven si realmente se comprueba que Soto no fue quién la mató? Pasaron 20 años y son más las preguntas que las respuestas. Si realmente no había a quien proteger, ¿todas las maniobras que terminaron con policías, funcionarios y hasta un ex fiscal condenados fueron solo por impericia, corrupción o desidia?