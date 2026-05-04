Manuel Adorni, sobre los viajes: "Si tengo que dar más explicaciones, lo haré en la Justicia"

"He afrontado yo mismo los gastos que realicé con mi familia" y aclaró que "jamás estuvieron ocultos" y que "no se trataron de obsequios de ningún tipo". "Cumplí con mis obligaciones en la ley de ética pública", explicó y recordó que aún no venció el plazo de presentación de la última declaración jurada. "Será en ese momento donde se informe el detalle de mi patrimonio", completó en una repuesta que fue leída por el funcionario.