Manuel Adorni, sobre los viajes: "Si tengo que dar más explicaciones, lo haré en la Justicia"

Resumen para apurados
- Manuel Adorni retomó las conferencias en Casa Rosada y afirmó que justificará su patrimonio ante la Justicia tras los cuestionamientos por sus viajes y gastos familiares.
- El regreso se dio bajo un nuevo protocolo restrictivo para periodistas y tras meses de inactividad por las revelaciones sobre el crecimiento patrimonial del funcionario.
- Este escenario profundiza la tensión con la prensa y traslada la defensa de la ética pública al ámbito judicial, marcando un precedente en la comunicación del Gobierno.
Luego de un extenso período de tensión entre el Poder Ejecutivo y la prensa, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a encabezar una conferencia de prensa en Balcarce 50. El regreso al atril se produjo tras la reapertura de la sala de periodistas, en un marco de controles reforzados y una relación con los medios marcada por la judicialización y el conflicto.
"Si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré", afirmó. "Será en ese momento donde se informe el detalle de mi patrimonio", agregó.
"He afrontado yo mismo los gastos que realicé con mi familia" y aclaró que "jamás estuvieron ocultos" y que "no se trataron de obsequios de ningún tipo". "Cumplí con mis obligaciones en la ley de ética pública", explicó y recordó que aún no venció el plazo de presentación de la última declaración jurada. "Será en ese momento donde se informe el detalle de mi patrimonio", completó en una repuesta que fue leída por el funcionario.
El Gobierno endureció en mayo de 2025 los requisitos para la continuidad de los periodistas acreditados. Además de achicar la cantidad de acreditaciones (las redujo a dos titulares y un suplente por medio, un total de 25 por turno, y dejó a decenas de medios pequeños sin autorización), introdujo una serie de requisitos vía resolución, que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio.
La última aparición de Adorni en este formato databa del 25 de marzo, en coincidencia con las primeras revelaciones sobre su crecimiento patrimonial. Desde entonces, el Gobierno endureció los requisitos para el trabajo periodístico.
En mayo, se redujo drásticamente el número de acreditados (dos titulares y un suplente por medio), dejando fuera a decenas de medios pequeños y exigiendo declaraciones juradas y datos sobre la audiencia de cada señal.
El nuevo protocolo de "convivencia"
La Casa Rosada ya no es el espacio de libre tránsito de antaño. El Gobierno impuso un estricto "código de vestimenta" y prohibió la circulación por pasillos y espacios icónicos como el Patio de las Palmeras.
La restricción de registrar imágenes o videos en áreas no autorizadas fue el argumento utilizado para vetar a periodistas de TN, tras la difusión de imágenes de los frentes de oficinas oficiales.
Conflictos cruzados: del Kremlin a TN
El vínculo con la prensa atravesó su punto más crítico en abril, cuando el Gobierno prohibió el ingreso a cronistas de Ámbito Financiero, El Destape, Tiempo Argentino y A24.com, al alegar sospechas sobre una supuesta red de propaganda rusa.
Aunque el acceso se normalizó brevemente, la emisión de un informe en el programa de Luciana Geuna (TN) provocó una nueva escalada: una denuncia penal de la Casa Militar y un cierre general de la sala de prensa que fue repudiado por entidades como Adepa y Fopea.
Tras el anuncio del jueves pasado, el Gobierno finalmente rehabilitó el acceso para hoy, aunque en un clima de desconfianza mutua que promete mantener la tensión en cada pregunta.