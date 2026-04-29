El intendente de Yerba Buena reclama nueva coparticipación

La argumentación del intendente se apoya en el crecimiento exponencial de Yerba Buena, que hoy se consolida como la tercera ciudad más poblada de la provincia, con casi 100.000 habitantes. Macchiarola busca “tecnificar” el debate, alejándolo de la retórica partidaria para centrarse en parámetros objetivos como la densidad poblacional y la creciente demanda de servicios. El intendente enfatizó que el municipio hoy asume responsabilidades que no existían hace tres décadas, tales como el mantenimiento de un sistema de seguridad propio y la atención de salud a gran escala en el centro Ramón Carrillo.