Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
Resumen para apurados
- Guillermo Layús (GHL) explicó en Encuentros LA GACETA que la decisión firme y planes cerrados permiten acceder a la vivienda propia en un plazo de 12 meses en Argentina.
- El modelo aplica financiación propia y gestión 'llave en mano' con diseños personalizados. Busca reducir la incertidumbre económica mediante presupuestos fijos desde el inicio.
- La inclusión de tecnología para monitoreo remoto y diseños evolutivos marca una tendencia hacia la transparencia y adaptabilidad funcional en el sector inmobiliario nacional.
Acceder a la vivienda propia parece cada vez más lejano, pero no imposible. Para Guillermo Hugo Layús, arquitecto y CEO de GHL Arquitectura y Desarrollos Inmobiliarios, el principal obstáculo no es exclusivamente económico. "La inquietud parece ser el dinero, pero en realidad es la decisión. Cuando uno decide avanzar con el sueño de la casa propia, ahí empieza el 'cómo', y es donde entramos nosotros para ordenar ese proceso", aseguró durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA".
Layús combina su perfil profesional con la generación de contenidos en redes sociales, y su propuesta busca acompañar al cliente en todas las etapas, desde la idea inicial hasta la entrega final. "Trabajamos con un plan que permite que lo que parece inalcanzable se vuelva totalmente tangible".
Uno de los diferenciales de su modelo es el tiempo: el objetivo es que el cliente pueda proyectar, construir y habitar su vivienda en un plazo de 12 meses. "En tres o cuatro años cambian muchas cosas en la vida de una persona. Nosotros apuntamos a quienes quieren ordenar su vida en el corto plazo", señaló.
Pero el acompañamiento no es solo técnico. El arquitecto se refirió a la importancia del abordaje integral, que incluye aspectos emocionales y de toma de decisiones. "Trabajamos mucho la psicología. Hay incertidumbres, miedo a no llegar, a no poder sostenerlo. Por eso generamos herramientas y un plan cerrado donde el cliente sabe desde el inicio cuánto va a gastar", indicó. El sistema contempla financiación propia y un esquema "llave en mano", donde el usuario delega la gestión integral del proyecto. "La persona no tiene que preocuparse por nada más que ver cómo avanza su casa y disfrutar el proceso".
A diferencia de los modelos tradicionales, donde se elige entre opciones predefinidas, Layús enfatizó que cada proyecto es único. "No trabajamos con prototipos. La casa se diseña en función del estilo de vida del cliente. Todo influye en el resultado final". Además, destacó que las nuevas demandas del mercado apuntan a viviendas funcionales y evolutivas. "Los proyectos ya están pensados desde el inicio para crecer. La casa puede ampliarse sin afectar su funcionamiento ni perder coherencia arquitectónica", detalló.
Por último, adelantó que su firma está incorporando herramientas digitales para mejorar la experiencia del cliente, entre ellas una aplicación que permitirá seguir la obra en tiempo real mediante cámaras instaladas en el lugar. "El cliente puede ver el avance desde su celular, sin necesidad de estar presente", explicó.