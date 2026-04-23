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Estafas millonarias y un misterio: investigan si enterraron dinero en un country de Yerba Buena

Detuvieron a una pareja acusada de múltiples maniobras con la compra y venta de vehículos y buscan a un tercer sospechoso. Una testigo reveló como habrían escondido el efectivo, pero aún no lo encontraron.

EN PLENA TAREA. Personal de Bomberos, supervisado por un especialista del ECIF, excava en el jardín de la casa allanada. EN PLENA TAREA. Personal de Bomberos, supervisado por un especialista del ECIF, excava en el jardín de la casa allanada.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La justicia detuvo a una pareja en Yerba Buena por estafas millonarias con vehículos y busca dinero enterrado en un country tras el testimonio de una testigo clave.
  • Las maniobras involucraban la compraventa fraudulenta de autos. Personal de Bomberos y el ECIF realizaron excavaciones en el jardín de la vivienda allanada buscando el efectivo.
  • La investigación continúa para dar con un tercer sospechoso prófugo. El caso genera conmoción local y podría revelar una red más amplia de fraudes financieros en la región.
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